Back to Alcatel: il contest che ti fa tornare ai mitici anni ‘90

Back To Alcatel è il contest valido da oggi 24 giugno fino al 23 luglio 2019. In palio un Alcatel 1S al giorno per coloro che risponderanno correttamente a sei domande sulla cultura degli anni '90.

Un quiz sui mitici anni ’90 e la possibilità di vincere un Alcatel 1S. È il contest organizzato dal marchio francese valido da oggi 24 giugno fino al 23 luglio 2019. Tra mode, manie, fenomeni discografici e innovazioni tecnologiche, uno degli emblemi dei primi telefoni cellulari di quegli anni è stato Alcatel One Touch Easy. Con questo contest, Alcatel vuole riportarci a quel tempo glorioso. Per partecipare, basta accedere al sito ufficiale, effettuare la registrazione al concorso e rispondere a sei domande a scelta multa sulla cultura degli anni ’90. Sono solo dieci i secondi per poter rispondere a ogni domanda. Ogni giorno verrà estratto un vincitore tra coloro che avranno risposto in maniera esatta a tutte le domande. Ai fortunati – come detto in apertura – verrà regalato un Alcatel 1S. I partecipanti saranno immediatamente informati dell’esito della giocata e riceveranno una mail all’indirizzo indicato con tutti i dettagli relativi alla consegna del premio. Ogni account potrà vincere un solo premio per tutta la durata del concorso. Nel caso, invece, l’utente non riuscisse a fornire tutte le risposte esatte, potrà riprovare a partecipare. Per quanta riguarda Alcatel 1S, parliamo di uno smartphone di fascia bassa basato su un processore octa-core assistito da 3 GB di RAM e 32 GB di storage. Il display è da 5,5 pollici con risoluzione HD+ (720 x 1440). Il comparto fotografico è composto da una dual-camera posteriore con sensore principale da 13 MP (f/2.0) accoppiato a un secondo da 2 MP (f/2.8) e da una sola fotocamera frontale da 5 MP (f/2.2). Sotto la scocca una batteria da 3.060 mAh. È possibile accedere alla pagina del contest attraverso questo indirizzo. Xiaomi Redmi Note 7 è disponibile a 179 euro su Amazon. Lo trovate a questo link.