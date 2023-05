Negli ultimi mesi non si fa altro che parlare di intelligenze artificiali e Bard, l’IA di Google, è una di queste. In particolare, nelle ultime ore pare che siano trapelate delle informazioni riguardanti un futuro arrivo di Bard sugli smartphone di Google, ovvero sui Pixel Phone.

Photo Credit: Google

Qualcuno si chiederà: “Ma non è già disponibile ai tester accedendo da Web?”. E in effetti lo è e si può accedere a Bard attraverso questa pagina Web, anche se non è ancora disponibile a nessuno nel nostro Paese. Dove sta allora la novità?

In base a un esame del file APK di una recente applicazione caricata da Google sul Google Play Store, il noto sito 9to5Google ha postato un articolo nel quale parla di un possibile arrivo dell’app di Bard all’interno dei Pixel Phone con tanto di scorciatoia sul widget per raggiungerlo in modo rapido.

Non è ancora molto chiaro e non ci sono ovviamente informazioni ufficiali inerenti a questa app e al funzionamento di Bard sul widget. Comunque, possiamo aspettarci che la presenza di Bard sul widget non sia un semplice collegamento alla versione Web, ma qualcosa di più che potrebbe magari servire a integrare l’IA sul dispositivo.

Molto probabilmente insieme a questa novità, Google potrebbe decidere di estendere a un pubblico più ampio la sua nuova IA e renderla così disponibile a tutti i possessori di un recente modello di Google Pixel. Ricordiamo, infatti, che al momento Bard è disponibile solo a un limitato numero di tester. Sempre secondo 9to5Google, con il tempo Bard sul widget sarà poi reso disponibile anche su altri smartphone Android.

Intanto rimaniamo in attesa dell’evento Google I/O del 10 maggio, ovvero la conferenza annuale di Google dedicata agli sviluppatori. In questo nostro articolo, vi abbiamo parlato di come potete seguire tale evento dal vivo e cosa possiamo aspettarci. Ad ogni modo, è già stato anticipato che uno degli argomenti principali sarà proprio in merito alle intelligenze artificiali.