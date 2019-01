Batteria esterna Omni Ultimate: 40mila mAh, presa da 230V e impermeabile

Si chiama Omni Ultimate ed è una batteria portatile da ben 40.300 mAh, numero che di per sé basterebbe a far strabuzzare gli occhi. Ma non è questo dato, o almeno non solo, ad aver spinto migliaia di persone a finanziarne il progetto su Indiegogo, mettendo nelle tasche degli sviluppatori oltre un milione di dollari.

Già, perché questo “powerbank” (ma forse sarebbe opportuno trovare una nuova parola) è ricco di dettagli più che interessanti. Oltre alle due USB Type-A e una Type-C compatibili con Qualcomm Quick Charge 3, integra infatti un invertitore DC/AC a cui collegare piccoli dispositivi. Simile a quello montato su alcune auto, si può richiedere con uscita a 120 oppure 230 volt, secondo le vostre esigenze; in entrambi i casi la potenza erogata è 120 watt, sufficiente per caricare un notebook o un altro piccolo dispositivo.

C’è poi una speciale uscita in corrente continua da 150 watt, a cui collegare notebook, macchine fotografiche e molto altro; amperaggio e tensione sono personalizzabili, per adattarsi a qualsiasi oggetto vogliate collegare. E c’è un piccolo display per controllare le attività e lo stato della batteria. Il tutto in uno chassis resistente all’acqua e con certificazione IP65.

Ciliegina sulla torta, la batteria si può estrarre e sostituire. Un’opzione più che interessante, visto che la parte elettronica (si spera) funzionerà ancora perfettamente quando le batterie Li-on saranno usurate. Basterà sostituirle per continuare a usare l’Omni Ultimate, e magari nel frattempo sarà anche aumentata la densità delle batterie stesse e potrete avere ancora più mAh.

Per ricaricare il tutto, secondo i dati ufficiali, bastano meno di tre ore – un dato che se possibile è il più incredibile di tutti.

Il prodotto è piaciuto a centinaia di persone, che hanno già ordinato sia il prodotto sia accessori come la batteria sostitutiva o la custodia. Sono stati disposti a investire la sostanziosa cifra di 349 dollari (più eventuali extra). Più di quanto costi una batteria esterna da 50.000 mAh su Amazon, ma i vantaggi offerti dalla Omni Ultimate sono sicuramente un valore aggiunto interessante. Come sempre, chi fosse interessato farebbe meglio a sostenere il progetto. Se e quando il prodotto arriverà nei normali circuiti di vendita, infatti, il prezzo sarà quasi il doppio: 599 dollari.