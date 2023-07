Se siete a caccia di un paio di auricolari true wireless davvero eccezionali, perfetti tanto per un utilizzo quotidiano quanto per l’ascolto di musica durante lo sport e le vostre sessioni di allenamento, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa offerta Amazon, che ha come protagonisti gli ottimi Beats Fit Pro, auricolari true wireless di grande pregio, oggi ribassati del 25%!

Un affare davvero ottimo, per un prodotto non solo performante, ma anche di indubbia qualità, visto quello che è il pedigree del brand Beats i cui prodotti, per questo, non sono sempre accessibili a prezzi concorrenziali. I Beats Fit Pro, ad esempio, costerebbero la bellezza di 249,95€, ma grazie a questa offerta Amazon, il prezzo proposto dal portale si abbassa ad appena 187,99€.

Progettati per offrire un’esperienza di ascolto eccezionale, gli auricolari Beats Fit Pro sono stati disegnati per garantire il massimo del comfort, grazie al loro design “sportivo” che, come da consuetudine per il settore, si avvale di un paio di “alette di sicurezza” in silicone flessibile, così che l’aggancio al padiglione auditivo sia più stabile e confortevole, anche al netto delle sollecitazioni date dall’attività sportiva.

Attività che, certamente, sarà ancor più piacevole grazie ad una delle due modalità di ascolto offerte da questi piccoli ma comodo dispositivi, giacché le Beats Fit Pro offrono sia una modalità di ascolto con cancellazione attiva del rumore (ANC), che vi permetterà di isolarvi completamente dai rumori esterni, sia una modalità “Trasparenza”, grazie alla quale potrete comunque percepire i suoni dell’ambiente circostante, pur continuando ad ascoltare la vostra musica.

Ed a proposito di ascolto: dotato di una piattaforma acustica personalizzata, che offre un suono potente e bilanciato, le Fit Pro godono di un’eccellente tecnologia di audio spaziale, con tanto di rilevamento dinamico della posizione della testa, grazie al quale il suono emesso dagli auricolari sarà sempre pulito, profondo e molto piacevole.

Resistenti all’acqua ed al sudore grazie alla loro certificazione IPX4, questi eccellenti auricolari sono in grado di garantirvi fino a 6 ore di ascolto continuativo, che salgono addirittura a 24 grazie alla comoda e doverosa custodia di ricarica tascabile, che aumenta, e non di poco, l’autonomia complessiva di questi ottimi auricolari.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

