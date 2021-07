Beats Studio Buds disponibili in Italia, dove acquistarli?

Beats è un’azienda molto famosa nel panorama delle cuffie e degli auricolari che è stata acquisita da Apple nel 2019. Fin da quel momento i dispositivi del brand sono sempre stati estremamente integrati nell’ecosistema dell’azienda di Cupertino, rendendo poco consigliabile l’utilizzo dei loro prodotti con uno smartphone Android.

Tutto questo è però cambiato dal mese scorso, quando sono stati annunciati gli auricolari ANC Beats Studio Buds che ora sono disponibili all’acquisto anche in Italia a un prezzo più che ragionevole!

Le Beats Studio Buds vengono definite come l’equivalente delle AirPods Pro per gli utenti che possiedono uno smartphone Android e per dei buonissimi motivi. Oltre al fatto ovvio che l’azienda produttrice è di proprietà di Apple, si tratta di un paio di auricolari in-ear con cancellazione attiva del rumore che molto hanno in comune con la controparte dedicata agli iPhone.

Dalle dimensioni contenute di auricolari e case, passando per la qualità della cancellazione del rumore fino ad arrivare al supporto per l’audio spaziale, si tratta di un prodotto che di certo attirerà l’attenzione di moltissimi consumatori in cerca di un nuovo paio di cuffiette TWS.

L’esperienza di accoppiamento veloce è similare sia con Android che con iOS, vi basterà aprire il case in prossimità dello smartphone per visualizzare la procedura guidata a schermo, e persino l’applicazione tramite la quale è possibile personalizzare i comandi touch è praticamente identica.

Le Beats Studio Buds dispongono di una funzione di tracciamento in caso di smarrimento che si basa sul network Dov’è (Find My) che viene impiegato dai più recenti prodotti Apple come gli AirTags. Se vengono utilizzate in accoppiata ad un dispositivo Android possono sfruttare Trova il mio dispositivo di Google.

A differenza dei modelli di cuffie Beats che li hanno preceduti, i Studio Buds dispongono di una presa di ricarica USB Tipo-C.

