Il sito Photo AiD ha svolto una interessante inchiesta su un campione di 900 utenti di BeReal, analizzando le loro esperienze con l’app, per cercare di capire se il social possa avere le potenzialità per poter diventare il prossimo colosso dei social media.

Nel dicembre 2019 BeReal ha fatto la sua comparsa nel mondo dei social network, proponendosi come un alternativa ad Instagram in grado di riuscire a mostrare le vite reali dei content creator, limitandone i post giornalieri e dando la possibilità di pubblicare contenuti solo in determinati momenti della giornata stabiliti dall’app.

La nuova app è stata scaricata oltre 53 milioni di volte a livello globale ad ottobre 2022 dopo un lungo periodo vissuto quasi nell’anonimato. Anche se questo numero non è paragonabile a social più blasonati come Facebook (che ha più di 5,3 miliardi di download), si tratta di un incremento importante rispetto al mese di agosto, quando l’app era stata scaricata circa 28 milioni di volte. Nel complesso, il 2022 è stato l’anno di maggior crescita per BeReal.

Gli utenti BeReal secondo la ricerca

I risultati della ricerca sottolineano che:

l’ 88% degli utenti apre l’app quotidianamente, ma solo il 77% pubblica un contenuto

le persone trascorrono tra i 20 e i 40 minuti al giorno sulla piattaforma

il 35% degli intervistati, trova le notifiche di "Time To BeReal" utili, il 23% le trova motivanti e il 18% incoraggianti

il 43% degli utenti, riscatta un BeReal 3-4 volte prima di pubblicarlo

l' 82% degli utenti ammette che almeno una volta ha atteso momenti più interessanti della propria giornata, prima di scattare una foto da pubblicare

il 68% degli intervistati ha manifestato la paura di rimanere escluso sulla piattaforma, mentre il 35% sostiene che questa sensazione è più intensa rispetto ad altri social

Gli utenti intervistati, hanno dichiarato in media di utilizzare l’app ogni giorno con una percentuale pari all’88%. Solo il 12% non accede all’app giornalmente. Secondo ulteriori ricerche, solo il 77% degli utenti, pubblica una foto quotidianamente.

Nonostante BeReal imponga un limite nella pubblicazione dei contenuti per evitare di alimentare un ciclo di dipendenza da parte degli utenti, i dati indicano che le persone trascorrono in media 20-40 minuti sulla piattaforma. Queste tempistiche non risultano essere molto distanti dalle stime effettuate su altri social come ad esempio TikTok, la cui media si attesta intorno ai 52 minuti al giorno.

Nel complesso, 8 utenti su 10, hanno dichiarato di aver avuto un esperienza positiva sulla piattaforma e nel complesso, il 79% degli utenti ha un opinione molto favorevole nei confronti del social.

È davvero possibile restare autentici?

BeReal incoraggia gli utenti a rimanere autentici, remando contro la tendenza del voler apparire diversi a tutti i costi che invade gli altri social, ma in sostanza sarà davvero cosi?

L’80% degli intervistati sostiene che BeReal offra la possibilità di essere se stessi. Un ulteriore 75%, ritiene che BeReal allevi la pressione di apparire esteticamente perfetti, anche se il 43% degli intervistati ha dichiarato di rifare più volte lo scatto prima di pubblicarlo.

Nonostante l’app sia costruita per mostrare la vita quotidiana delle persone, 8 utenti su 10 non sono ancora pronti a mettere tutto in piazza.

E voi, cosa pensate di BeReal? Pensate che l’app sia solo un’altra novità dal successo passeggero, o riuscirà a salvarsi al termine dell’hype? Sarà presto copiata da qualche altro colosso dei social media o manterrà l’esclusiva sulle sue principali caratteristiche? Fateci sapere cosa pensate nei commenti.