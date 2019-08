Bigben Party, tre nuovi speaker per portare la festa sempre con voi

Bigben ha presentato Party, una nuova gamma di speaker dedicata ai giovani che vogliono la propria musica sempre con sé.

Bigben ha presentato i nuovi speaker Bluetooth della linea Party, perfetti per i giovani che vogliono portare ovunque la propria musica e condividerla con gli amici.

La famiglia è composta da tre modelli: Mini, Lite e Pro. Il PartyBTMini è il più piccolo e portatile dei tre, ed è il prodotto ideale da infilare nello zaino senza rubare troppo spazio. È dotato di una batteria da 1200 mAh e di un connettore micro-USB, e nonostante le dimensioni compatte riesce ad arrivare ad una potenza di 20 watt. È anche possibile abbinare contemporaneamente due speaker, in modo da rendere la festa ancora più coinvolgente.

Se invece cercate qualcosa per dare vita alla vostra musica, PartyBTLite è quello che fa per voi. Questo speaker offre infatti la possibilità di collegare un microfono (incluso nella confezione di vendita) e, grazie all’illuminazione LED a 360 gradi, è perfetto anche per l’utilizzo all’aria aperta.

Lo speaker arriva ad una potenza di 50 W e integra una batteria da 1200 mAh, mentre la connettività è garantita – oltre che dal Bluetooth – da un ingresso USB e da un lettore di schede SD.

A completare la gamma dei nuovi speaker Bigben Party troviamo PartyBTPro, che condivide le funzionalità di PartyBTLite ma con una potenza di 75 watt e una batteria da 2400 mAh. È dotato anche di una pratica maniglia, che permette di trasportarlo ovunque con facilità.

Il vero ammiraglio della famiglia Party è però PartyBTProPlus, speaker “colossale” in grado di arrivare a 100 W di potenza. È dotato di ingresso USB, lettore SD, effetti luminosi a 360 gradi e e batteria da 5400 mAh.

I nuovi Bigben Party saranno disponibili a partire da settembre, al prezzo di 19,99 euro per il modello Mini, 39,99 euro per il Lite, 59,99 euro per il Pro e 89,99 euro per il modello ProPLUS.