Grazie alla “ricomparsa” di Bill Gates su Reddit è ora possibile sapere quale smartphone possieda uno degli uomini più ricchi del mondo. La fonte è assolutamente inattaccabile: l’informazione arriva dallo stesso Bill Gates.

Mentre per sapere quale smartphone usasse il presidente degli Stati Uniti Joe Biden era stato necessario studiare con attenzione alcune foto di una sua apparizione in pubblico, Bill Gates ha deciso di rendere la cosa decisamente più semplice a tutti quanti. Il fondatore di Microsoft ha infatti nuovamente dato vita, per l’undicesima volta, ad un Ask Me Anything su Reddit: agli utenti è stata quindi data la possibilità di chiedere (quasi) qualsiasi cosa. E alla domanda su quale device possieda la risposta è stata quasi scontata: Samsung Galaxy Z Fold4.

Abbiamo detto che la risposta non ha dell’inaspettato per un solo motivo: Bill Gates è noto per essere un uomo molto metodico e abitudinario. E anche in questo campo non sembra volersi discostare dalla cosa: l’anno passato alla stessa domanda la risposta era stata “Samsung Galaxy Z Fold3”. Insomma, come è quasi logico aspettarsi da un uomo che unisce tecnologia e abitudinarietà Bill Gates conferma le scelte fatte ma cercando di rimanere sempre sulla cresta dell’onda della modernità.

Bill Gates ha anche risposto al “perché” abbia deciso di optare, ancora, per Samsung Galaxy Z Fold, e anche in questo caso la risposta non è stata particolarmente inaspettata:

“Utilizzo Outlook e molti software Microsoft. Le dimensioni dello schermo significano che non utilizzo un tablet, ma solo il telefono e il mio PC portatile, un computer Windows“.

Nel corso dell’Ask Me Anything è però venuto fuori un’altra (strana?) curiosità; non contento di sapere che smartphone possedesse, un altro utente ha domandato a Gates quanto lo avesse pagato. Ci ha stupito (ma nemmeno poi tanto) scoprire che Gates ha avuto il suo Samsung Galaxy Z Fold 4 in regalo, direttamente dalle mani da Lee Jay-Yong, il presidente della società coreana.