Come molti di voi già sapranno, recentemente Microsoft ha integrato diverse funzionalità di intelligenza artificiale al suo motore di ricerca Bing, implementando le API di OpenAI per ChatGPT al suo interno. Ad oggi, Bing dispone di un vero e proprio chatbot in grado di rispondere alle vostre domande ed eseguire le stesse operazioni di chatGPT elaborando testi, effettuando traduzioni e molto altro.

Dallo scorso mercoledì, Microsoft ha deciso di integrare il suo nuovo chatbot all’interno della sua tastiera SwiftKey disponibile per il download su tutti i dispositivi Android. Attualmente la versione comprensiva del chatbot si trova ancora in versione beta, ma consente comunque di accedere rapidamente al chatbot con un semplice tocco da qualunque app.

Se avevate già installato l’applicazione di Bing per usufruire del chatbot, sappiate che le funzioni messe a disposizione da quest’ultima versione di SwiftKey sono le medesime. Se siete disposti ad utilizzare SwiftKey come tastiera standard sui vostri dispositivi, potete benissimo abbandonare l’app di Bing, dal momento che in questo modo l’accesso al chatbot sarà garantito facilmente da qualunque applicazione sul vostro device.

Grazie alla nuova tastiera SwiftKey in versione Beta potrete sfruttare l’intelligenza artificiale ad esempio per rielaborare testi sui vostri dispositivi mobili o generarne di nuovi. Pedram Rezaei, CTO di Microsoft per il mobile e il commercio, ha confermato un lento rilascio della nuova versione, ma non ha dichiarato nulla in merito alle tempistiche di arrivo sui dispositivi iOS.

Bing Chat is coming to SwiftKey. Download the latest SwiftKey beta and sign in to your MSA.

Il supporto per SwiftKey su iOS è stato interrotto lo scorso anno nel periodo in cui Microsoft si stava concentrando maggiormente sullo sviluppo e il rilascio di una versione di Bing basata sull’intelligenza artificiale. Se bene la versione iOS della tastiera non è più stata aggiornata con costanza, l’azienda integrerà presto le nuove funzioni di intelligenza artificiale anche alla versione per i dispositivi Apple.

Attualmente la concorrenza offre una serie di tastiere dalle simili funzionalità, come Paragraph AI che integra le funzionalità di ChatGPT e permette di generare testo automaticamente, crescendo di popolarità di giorno in giorno. Microsoft dovrà quindi sbrigarsi nel rilasciare il suo prodotto, prima che la competizione si faccia troppo agguerrita.

E voi avete provato la nuova beta di SwiftKey? Cosa ne pensate delle nuove integrazioni al suo interno? Fatecelo sapere sotto nei commenti.