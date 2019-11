Black Friday 2019, le migliori offerte per i prodotti Huawei

Il Black Friday 2019 è ufficialmente entrato nel vivo. Come ogni anno, è molto difficile muoversi all’interno delle migliaia di offerte proposte dai vari store online. Al fine di aiutarvi nella scelta, abbiamo deciso di racchiudere in questo articolo le migliori occasioni relative ai dispositivi Huawei. Come sapete, infatti, l’azienda cinese è ormai attiva sul mercato italiano non solo nel segmento smartphone, con un catalogo che offre anche wearable, tablet e prodotti per il networking.

Partiamo, ovviamente, dagli smartphone. Tra le offerte più significative segnaliamo il Huawei P30 (prezzo di listino di 799 euro), proposto da Mediaworld a 459 euro (offerta raggiungibile a questo link). Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella nostra recensione, si tratta di un dispositivo di altissimo livello, con un eccellente comparto fotografico abbinato a caratteristiche da vero top di gamma, senza dimenticare l’ottima autonomia. Nonostante sia stato lanciato nella prima parte del 2019, è ancora uno dei migliori del mercato, soprattutto a questi prezzi.

Decisamente interessante anche la proposta di Unieuro in relazione al fratello maggiore del P30, ovvero il P30 Pro. Come già chiarito in fase di recensione, in questo caso siamo probabilmente di fronte al miglior top di gamma del 2019, con quello zoom periscopico che, ad oggi, rappresenta una delle più importanti innovazioni introdotte nel mercato smartphone negli ultimi anni. Commercializzato a 999,90 euro, può essere acquistato oggi a 649 euro (lo trovate a questo link). A queste cifre, impossibile farselo scappare.

Occasione da non perdere anche per il Mate 20. Quest’ultimo è lo smartphone ideale per chi necessita soprattutto di un ampio schermo abbinato a tanta autonomia, senza dimenticare ovviamente l’ottimo comparto fotografico. Arrivato sul mercato italiano a fine 2018 a 700 euro, oggi viene proposto da Euronics a 369 euro (lo trovate a questo indirizzo). Anche in questo caso, un’offerta da cogliere al balzo.

Passando ai tablet, segnaliamo il MediaPad M5 Lite (che abbiamo recensito mesi fa), nella versione solo Wi-Fi, proposto ad appena 229 euro da Amazon a questo link. Si tratta di un prodotto ideale per chi è alla ricerca di un dispositivo per godersi i propri contenuti multimediali preferiti, grazie all’ampio schermo da 10 pollici. Da non perdere anche il Huawei Watch GT 2 (uno dei migliori smartwatch del settore), posizionato a 199 euro sempre da Amazon (lo trovate a questo indirizzo), contro i 249 euro di listino.

Insomma, davvero tanta carne al fuoco per le offerte Huawei. Tra l’altro quelle che vi abbiamo menzionato sono solo una piccola parte delle migliori proposte. Vi riassumiamo tutto nell’elenco sottostante.

Black Friday 2019 Huawei

