Black Friday 2019, smartphone e smartwatch più venduti su Amazon

Il Black Friday 2019 è entrato nel vivo. Dopo settimane di attesa, oggi i vari store online si sta sfidando a colpi di offerte. Neanche a dirlo, Amazon è tra i protagonisti assoluti di questa giornata e, tra i dispositivi più desiderati, ci sono certamente smartphone e smartwatch. Per tale ragione, il gigante dell’e-commerce ha creato due pagine apposite – aggiornate ogni ora – per poter sfogliare la lista dei modelli più venduti di queste due macro-categorie.

Per quanto riguarda gli smartphone, trovate la pagina apposita a questo link. Il podio di questa particolare classifica è composto, partendo dalla terza posizione, dallo Xiaomi Redmi Note 8, equipaggiato con ben 4 Gigabyte di RAM, processore Snapdragon 665 e ben quattro fotocamere posteriori (sensore principale da 48 Megapixel). Come da tradizione per l’azienda cinese, si tratta di un modello caratterizzato da un eccellente rapporto qualità/prezzo, proposto in queste ore da Amazon a poco più di 160 euro. Lo trovate a questo indirizzo.

Nella seconda posizione si colloca il Samsung Galaxy A50: 128 Gigabyte di memoria, batteria da 4.000 mAh e display Super AMOLED i suoi tratti distintivi. Viene proposto a poco meno di 250 euro da Amazon, lo trovate a questo link. Infine, la prima posizione del podio è occupata dal Samsung Galaxy A40, fratello minore dell’A50, caratterizzato da un display Super AMOLED da 5,9 pollici (per cui dimensioni compatte), 4 Gigabyte di RAM e doppia fotocamera posteriore. Il tutto al di sotto dei 200 euro, lo trovate a questo indirizzo.

La classifica del mondo smartwatch (pagina a questo link) regala maggiori sorprese. Al terzo posto infatti troviamo il Huawei Watch GT di prima generazione, dispositivo che ha già un suo erede (il Watch GT 2, anch’esso in offerta su Amazon) ma che, vista la discesa di prezzo, rappresenta oggi un potenziale best buy. È possibile acquistarlo infatti a poco più di 100 euro a questo link, e offre tutto ciò che è lecito attendersi da uno smartwatch nel 2019.

Al secondo posto c’è invece la Honor Band 5, praticamente la diretta concorrente della Mi Band 4 di Xiaomi, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione. Poco da dire su questi dispositivo, costa appena 29,90 euro (lo trovate qui) ed è un vero best buy. Infine, il primo posto della classifica è occupato da uno smartwatch di YAMAY, brand poco noto, ma che evidentemente sta convincendo gli utenti. Esteticamente molto simile all’Apple Watch, offre la certificazione di impermeabilità IP68 e, soprattutto, costa appena 38 euro (lo trovate a questo link).

Vi lasciamo con la top 10 completa di entrambe le categorie.

TOP 10 SMARTPHONE AMAZON BLACK FRIDAY 2019

TOP 10 SMARTWATCH AMAZON BLACK FRIDAY 2019

