Black Friday Huawei: tantissime offerte da non perdere!

Il Black Friday 2021 è ormai in pieno svolgimento e per l’occasione sullo store ufficiale di Huawei sono arrivate tantissime imperdibili offerte sui prodotti più amati del brand: dal nuovo smartphone Huawei nova9 al PC MateBook D 15, questi sono i giorni perfetti per assicurarvi device e accessori Huawei a prezzi mai visti.

Sono davvero tantissimi i prodotti Huawei protagonisti di questo Black Friday su Huawei Store, in grado di accontentare anche i clienti più esigenti. Le offerte, infatti, sono attive dal 18 novembre al 30 novembre fino a esaurimento scorte: non fatevele scappare! Quest’anno saranno presenti anche moltissimi Deal of the Day, i quali propongono sconti imperdibili validi unicamente per il 26 novembre.

Volete fare un upgrade a un PC leggero e performante, pronto per l’aggiornamento al nuovo sistema operativo Windows 11? Buone notizie: il MateBook D 15 con ampio display FullView da 15,6 pollici e corpo in metallo sottile e leggerissimo nella configurazione 8GB+256GB e processore Intel Core i5 potrà essere vostro a soli 549,90 euro, con uno sconto di ben 149 euro rispetto al prezzo di listino. Se effettuerete l’ordine a partire dal 25 novembre, riceverete inoltre in regalo il mouse Bluetooth Swift dal valore di 39,90 euro.

Preferite un form factor più compatto per il vostro nuovo computer? Huawei ha deciso di scontare anche il laptop MateBook 14 2021 all’incredibile prezzo di 849 euro. Ma non è finita qui: se vi registrerete sul Huawei Store avrete diritto a ben 50 euro di sconto extra sul prezzo di promozione per il Deal of the Day.

Se invece volete solo il meglio, il MateBook X Pro 2021, realizzato con lavorazione artigianale e incredibilmente performante grazie al processore Intel Core i7 potrà essere vostro a 1.299 euro nella colorazione Emerald Green come parte del Deal of the Day di venerdì 26 novembre. Per completare un pacchetto di offerte davvero premium, acquistando quest’ultimo dispositivo durante il Black Friday avrete in omaggio il Huawei Mouse II e una raffinata custodia di pelle.

Anche i monitor curvi Huawei con gamma di colori di livello cinematografico, perfetti per la produttività e il gaming, sono in promozione durante questo Black Friday: il MateView GT da 27 pollici è scontato di ben 100 euro e raggiunge la cifra mai vista di 299,90 euro, mentre la versione da 32 pollici con pannello 3K a 165Hz è disponibile a soli 399,90 euro. Potrete infine concludere il vostro acquisto scegliendo tra un nuovo Gaming Mouse a soli 30 euro o il Gaming Pad a 20 euro.

Se invece siete alla ricerca di un nuovo smartphone e volete testare con mano le potenzialità della Huawei App Gallery, questa è l’occasione perfetta: Huawei nova9 con display a 120Hz e processore Snapdragon 778G è disponibile sullo store ufficiale a soli 449,90 euro. Non fatevi scappare il meglio che la fascia media ha da offrire, grazie anche al bonus di 50 euro e alla cover in omaggio. È in offerta per la prima volta a 299 euro anche Huawei nova 8i: un piccolo prezzo per un grande smartphone con ricarica rapida a 66W e quadrupla fotocamera AI con sensore principale da 64MP.

Anche i tablet Huawei sono in offerta durante questo Black Friday: come parte del Deal of the Day di venerdì, acquistando un MatePad 11 nella configurazione 6GB+64GB Wi-Fi al prezzo scontato di 349,90 euro avrete in omaggio anche la Smart Magnetic Keyboard e lo stilo M-Pencil, per un’esperienza completa a un prezzo irripetibile! Il tablet top di gamma MatePad Pro 12.6 versione WiFi 8GB+256GB è disponibile a 649,90 euro con in regalo la Huawei M-Pencil di seconda generazione e la tastiera Huawei MatePad Pro 12.6 Smart Keyboard.

Se volete accompagnare i vostri nuovi device ad accessori di alta qualità, Huawei mette a disposizione durante il Black Friday 2021 un’ampia gamma di wearable e auricolari a prezzi sorprendenti.

Il protagonista assoluto di questa line-up è lo smartwatch Huawei Watch 3 Pro disponibile a 399,90 euro nella versione Classic con cinturino in pelle marrone (Brown Leather Strap) e con in regalo un cinturino extra.

A 249,00 euro è acquistabile Huawei Watch GT 3 da 46mm, modello Active Black, con in regalo Huawei Freebuds 4i e un cinturino extra. Non solo, chi acquista in questo periodo su Huawei Store Huawei Watch 3 Pro, Huawei Watch 3 o Huawei Watch GT 3 otterrà anche 12 mesi di premium membership su Adidas Runtastic che offre un’ampia scelta di piani di allenamento e funzioni esclusive per raggiungere i propri obiettivi di fitness.

Al prezzo di 59,90 euro è in offerta Huawei Watch Fit New, sottile e leggero, personalizzabile con coloratissimi quadranti da abbinare all’outfit del giorno, mentre Huawei Watch GT 2 è ora disponibile al prezzo di 129,90 euro invece che 249,90 euro nel Deal of the Day nella sua versione più raffinata (Refined Gold) con quadrante da 42mm. Se invece siete tipi sportivi e preferite la versione Night Black con cinturino in gomma, sarà vostra a soli 99,90 euro con in omaggio un altro cinturino a scelta!

Non può mancare in questo Black Friday il Huawei Watch GT 2 Pro a soli 169,90 euro: un prezzo imperdibile per un wearable di alta qualità con quadrante in vetro zaffiro e scocca in titanio, a cui si aggiunge anche in questo caso un cinturino extra in omaggio.

Ultimi ma non in ordine di importanza in questa carrellata Huawei per il Black Friday 2021 sono gli auricolari true wireless della gamma Freebuds. Con gli Huawei Freebuds 4 potrete godere la cancellazione attiva del rumore Open-fit a un prezzo più competitivo che mai: solo 99,90 euro, con una cover ID Case compresa nel prezzo. Se invece non volete scendere a compromessi per quanto riguarda la qualità audio i FreeBuds Pro con modalità Aware e connessione simultanea a due dispositivi potranno essere vostri a soli 109,90 euro, con ulteriori 10 euro di sconto se vi registrate a Huawei Store!

Huawei Store: offerte Black Friday 2021

Fino al 30 novembre 2021

Huawei Store: Deal of the Day

Solo il 26 novembre 2021