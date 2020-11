Black Friday Huawei, sconti fino al 40% su tutti i prodotti dell’ecosistema

Speciali promozioni fino al 40% di sconto sono dedicate a chi deciderà di acquistare su Huawei Store uno dei tanti prodotti dell’ecosistema del brand! In occasione del Black Friday, Huawei propone portatili, smartphone, tablet, indossabili e accessori audio a prezzi imperdibili se acquistati direttamente dallo store ufficiale.

Per quanto riguarda i notebook Windows, Huawei ha scontato sul proprio negozio online i modelli MateBook 13 e MateBook D 14. Con un design elegante, una scocca in metallo, un display praticamente privo di cornici e tanta potenza sotto il cofano, i portatili Huawei sono ottimi compagni di lavoro e per lo svago.

Huawei MateBook 13, nella configurazione con CPU AMD Ryzen 5 3500U, 8GB di memoria RAM e 512GB di spazio di archiviazione, è disponibile fino al 27 novembre al prezzo di 699,00 euro invece di 799,00 euro. A partire dal 26 novembre, invece, sarà Huawei MateBook D 14 ad essere disponibile a prezzo ribassato nella sua configurazione con CPU AMD Ryzen 5 3500U, 8GB di RAM e 512GB di SSD per soli 749,00 euro invece che 799,00 euro.

In occasione del Black Friday sarà anche possibile acquistare Huawei MatePad Pro LTE, tablet dal design minimalista e con un display dai bordi ultrasottili che occupa il 90% della superficie frontale. MatePad Pro LTE sarà disponibile al prezzo di 449,00 euro anziché 599,90 euro. Aggiungendo ulteriori 50 euro sarà possibile abbinare all’acquisto del tablet la cover tastiera e lo stylo M-Pencil.

Per chi è in cerca di uno smartphone dalle grandi performance, Huawei P40 Pro è il dispositivo veloce, prestante e dal comparto fotografico avanzato. Fino al 27 di novembre, è possibile acquistare lo smartphone al prezzo di 799,00 euro anziché 1.049,90 euro. Anche il tanto apprezzato Huawei P30 Pro è stato incluso nelle offerte ed è acquistabile fino ad oggi al prezzo di 599,00 euro! Entrambi i telefoni vengono spediti in bundle con inclusi nel prezzo gli auricolari in-ear Huawei FreeBuds Pro.

Huawei FreeBuds Pro e Huawei FreeBuds 3 sono disponibili con un’offerta lampo fino ad oggi, 25 novembre, al prezzo rispettivo di 139,00 euro e 99,00 euro anziché 179,00 euro e 139,00 euro. Per chi vuole solo il meglio per la propria esperienza di ascolto musicale, le nuovissime cuffie over-ear Huawei FreeBuds Studio sono proposte fino al 27 di questo mese in bundle con Huawei Watch Fit al prezzo di 299,00 euro.

In offerta anche Huawei Music Premium. Fino al 6 dicembre, l’abbonamento di 3 mesi è disponibile a soli 0,99 euro invece di 29,97 euro, garantendo accesso alle ultime hit e a un vasto catalogo in alta definizione con oltre 50 milioni di brani e ascolti illimitati senza interruzioni pubblicitarie.

Parlando di dispositivi indossabili, gli smartwatch Huawei Watch Fit e Huawei Watch GT 2e sono proposti al prezzo di 99,00 euro e 169,90 euro rispettivamente. Le vostre sessioni di esercizio non saranno più le stesse grazie ai moltissimi corsi di fitness animati, alle nuove modalità di allenamento e funzioni di monitoraggio continuo.

Se deciderete di iscrivervi alla newsletter di Huawei Store entro il 10 dicembre, inoltre, potrete partecipare a una speciale estrazione per vincere uno tra i seguenti prodotti: Huawei Mate 40 Pro, Huawei P smart 2021, Huawei X Gentle Monster II, Huawei FreeBuds Studio e Huawei Watch Fit 2.

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina dedicata all’iniziativa.

