Blackview mostra in un video come disinfettare i suoi smartphone rugged

Blackview ha mostrato come disinfettare a fondo i suoi smartphone rugged. Come ben sappiamo, questa tipologia di dispositivi è caratterizzata da una forte resistenza ad acqua, polvere e urti ottenendo varie certificazioni in merito. Con l’emergenza causata dal COVID-19, gli esperti consigliano – tra le altre misure – di lavarsi spesso le mani. In tutto ciò, non bisogna dimenticare di mantenere igienizzati gli oggetti che usiamo quotidianamente. Tra questi, c’è sicuramente lo smartphone che può rappresentare un terreno fertile per i batteri.

Così gli utenti hanno cominciato a preoccuparsi di come disinfettare i propri dispositivi in maniera accurata senza procurare danni. Apple ha già esposto le proprie linee guida, come abbiamo avuto modo di raccontarvi in un articolo dedicato raggiungibile tramite questo link. Nelle scorse ore, Blackview ha pubblicato un video su YouTube mostrando tutti i passaggi che possono essere fatti per igienizzare al meglio i propri smartphone che – essendo molto resistenti – possono essere immersi direttamente nell’acqua.

Come potete vedere dal video che trovate allegato all’interno dell’articolo, si parte con la pulizia del display e della scocca posteriore spruzzando una soluzione con alcol al 75% e asciugandoli con un panno morbido, come quello che utilizziamo per la pulizia dei nostri occhiali. Successivamente, il dispositivo viene immerso nell’acqua e lavato tranquillamente con il sapone. Infine, viene utilizzata una soluzione di acqua e disinfettante per l’ultimo lavaggio.

Ad ogni passaggio, il video mostra che il dispositivo in questione continua a funzionare correttamente senza alcun problema. Tuttavia, tutti gli smartphone rugged dovrebbero teoricamente resistere a tutte queste operazioni proprio perché caratterizzati da alcune soluzioni in grado di creare resistenza.