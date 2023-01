WhatsApp sembra essere intenzionata ad introdurre una nuova funzionalità per “alleggerire” la vita di tutti i giorni: il blocco rapido dei contatti indesiderati.

Fedele alla sua “missione” di far sì che WhatsApp resti l’app di messaggistica più utilizzata nel mondo (gli fa seguito Telegram, ma con un forte distacco) Meta, la società a cui fa capo il noto social Facebook, ha fatto della sua costante ricerca di migliorare il suo prodotto uno dei suoi capisaldi. In questo caso, proprio con l’idea di essere sempre più appetibile e interessante agli occhi degli utenti, i laboratori di sviluppo di WhatsApp potrebbero essere pronti ad introdurre una nuova feature: la possibilità di bloccare rapidamente un contatto indesiderato agendo direttamente sulla notifica del messaggio.

A riportare la notizia, quasi scontato dirlo, è stato WABetaInfo, noto portale che condivide le novità scoperte nelle app del servizio di messaggistica: secondo al testata WhatsApp starebbe per l’appunto sviluppando questo nuovo elemento che avrebbe fatto la sua comparsa nella versione beta 2.23.2.5 (quindi attualmente disponibile solo per gli affiliati al programma Google Play Beta). Stando a quanto riportato la nuova opzione di blocco dei contatti interverrebbe solo in caso di ricezione di messaggi da un contatto sconosciuto e, quindi, ritenuto non attendibile: tale precauzione sarebbe stata introdotta proprio per evitare di bloccare in modo accidentale contatti affidabili.

Fonte: WABetaInfo

Non è la prima volta che WhatsApp interviene in questo senso: già con la versione Android beta 2.23.2.4 era stato reso possibile bloccare contatti sconosciuti (o non più desiderati) direttamente dalla lista delle chat, senza quindi dover aprire i messaggi. Ammesso che la nuova versioni arrivi al grande pubblico, WhatsApp avrebbe ulteriormente accelerato la procedura. Come già visto in passato per molte funzioni in beta, al momento in cui scriviamo non è ancora noto quando (o persino se) la nuova feature sarà disponibile fuori dal circuito dei beta tester.