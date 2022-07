Continuano le vantaggiose offerte dell’Amazon Prime Day 2022 e questa volta il protagonista dello sconto di cui vogliamo parlarvi è Bose, rinomato marchio produttore di dispositivi audio di alta qualità.

Ad essere proposte a prezzo scontato del quasi 50% sono le ottime Bose Noise Cancelling Headphones 700, cuffie wireless con design over ear molto apprezzate dagli utenti ed attualmente proposta di punta del catalogo del produttore.

Le Noise Cancelling Headphones 700 hanno qualche anno sulle spalle, non sono certo un prodotto annunciato da poco, ma il fatto che dopo tre anni di onorato servizio Bose non abbia ancora presentato un modello per sostituirle racconta molto della qualità e del successo di queste cuffie bluetooth.

Quando le abbiamo recensite, le abbiamo definite come le cuffie con il miglior sistema di riduzione attiva del rumore. L’ANC non è solo potente, ma anche versatile, grazie alla possibile regolazione su 11 diversi livelli. I comodi cuscinetti in pelle sintetica aiutano l’isolamento e vi permetteranno di indossarle per tutto il giorno.

Non solo la qualità audio e della cancellazione del rumore sono davvero di altissimo livello, le Bose NC 700 sono anche smart! Collegandole tramite Bluetooth allo smartphone sarà infatti possibile utilizzarle per interpellare i più famosi assistenti vocali del momento, tra cui Google Assistant e Alexa. L’ottimo mix di pulsanti fisici e controlli touch, assieme ai comandi vocali da poter impartire allo smartphone senza muovere un dito, permettono un controllo preciso e pratico della riproduzione dei vostri contenuti multimediali preferiti.

L’ampia batteria, ricaricabile tramite cavo USB Tipo-C, permette fino ad un massimo di 20 ore di riproduzione con una singola ricarica. Niente male davvero!

Normalmente sono vendute a 399,95 euro, tuttavia Amazon le sta proponendo in sconto ai propri clienti Prime a soli 211,99 euro, uno dei prezzi più bassi mai visti, per uno sconto pari al 47% del totale. Non fatevi scappare questa occasione, quindi, correte ad aggiudicarvi le vostre personali Bose Noise Cancelling Headphones 700 a prezzo di saldo!

