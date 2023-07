Mancano poche ore alla fine delle danze! Alle 23:59, infatti, anche questo ricchissimo Prime Day 2023 giungerà alla sua naturale conclusione e, diciamocelo: le offerte non sono davvero mancate! Amazon, infatti, ha davvero puntato in alto per questi suoi 2 giorni di sconti estremi, proponendosi con tagli ai prezzi capaci di competere con il meglio del meglio delle offerte di momenti come il del Black Friday, proponendoci, spesso e volentieri, i più bassi mai visti sul portale!

Anche nell’ambito dell’articolo che state leggendo, ve lo anticipiamo subito, le cose non sono affatto diverse, ed anzi, per quanto riguarda questo specifico prodotto, siamo dinanzi ancora una volta al prezzo più basso di sempre, e considerando che parliamo degli spettacolari Bose QuietComfort Earbuds II, che abbiamo recensito con entusiasmo giusto qualche mese fa, diremmo allora che anche questa è un’occasione davvero da non perdere!

Stiamo parlando, infatti, di quelli che probabilmente sono tra i migliori auricolari true wireless attualmente in circolazione, e che Amazon sta scontando, proprio in occasione della giornata di oggi, al prezzo di appena 191,89€, ovvero per la prima volta in assoluto al di sotto dei 200 euro! Un vero e proprio affare che, vi ricordiamo, potrete cogliere solo ed esclusivamente in quanto clienti Prime, visto che le offerte Prime Day sono, come sempre, riservate a chi dispone di un abbonamento Amazon Prime attivo, senza il quale è impossibile accedere alle numerose offerte!

Capaci di restituire un’esperienza audio senza pari, come del resto Bose ci ha abituati sin dalle sue origini, gli auricolari TWS Bose QuietComfort Earbuds II sono davvero straordinari sotto tantissimi punti di vista, e fanno della cancellazione del rumore quello che, indubbiamente, è il loro fiore all’occhiello!

Questi auricolari, infatti, rappresentano un vero e proprio salto in avanti per la tecnologia di riduzione del rumore, superando qualsiasi altro paio di auricolari o cuffie over-ear presenti sul mercato, grazie alla rivoluzionaria tecnologia “CustomTune” che, analizzando le fonti di rumore circostanti, è in grado di adattare la riduzione del rumore alla forma delle vostre orecchie, attenuando i suoni più difficili da eliminare, come ad esempio il vento o il brusio delle voci.

Parliamo, dunque, di auricolari perfetti per qualsiasi circostanza, ed in grado di offrire anche un’esperienza di chiamata davvero fuori scala, cosa non scontata per questa specifica tipologia di prodotti che, da sempre, trova proprio nelle chiamate il suo tallone d’Achille. Le Bose QuietComfort Earbuds II, invece, si comportano decisamente molto bene, grazie soprattutto alla presenza di quattro microfoni antirumore presenti in ciascun auricolare che, concentrandosi sulla ricezione della voce filtrano, anche in questo frangente, i suoni ambientali, garantendo chiamate chiare e naturali.

Dotati di controlli touch comodi ed intuitivi, i Bose QuietComfort Earbuds II permettono di gestire con facilità musica e chiamate, permettendo di mettere in pausa la riproduzione, di aumentare il volume, o anche solo di rispondere al telefono senza mai toccare il vostro smartphone.

Capaci di garantire fino a 6 ore di musica ininterrotta, e con una capacità di carica che, in soldoni, vi garantirà ben 3 ore di ascolto con soli 20 minuti di ricarica, gli auricolari Bose QC Earbuds II sono persino certificati IPX4, e pertanto resistenti al sudore e all’acqua, permettendovi di usarli anche durante le sessioni di allenamento o sotto la pioggia.

Ciò detto, non ci resta che invitarvi ad acquistare subito il prodotto tramite l’apposita pagina Amazon dedicata all’offerta, ricordandovi ancora una volta che, per godere delle offerte, dovrete disporre obbligatoriamente di un abbonamento Amazon Prime. Vi suggeriamo, inoltre, di monitorare costantemente il nostro portale in occasione di queste frenetiche giornate di Prime Day 2023, giacché saremo in prima linea nel proporvi quelle che saranno le migliori offerte della ricca tornata promozionale di Amazon!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!