Brand veterani della fotografia su smartphone, presto nuova collaborazione

Sembra che moltissimi brand produttori di smartphone non possano proprio fare a meno di collaborare con i più blasonati marchi del mondo della fotografia. Secondo le più recenti indiscrezioni una nuova alleanza sta per sorgere. Di chi stiamo parlando?

La notizia in questione arriva direttamente dal leaker conosciuto come Digital Chat Station, il quale sul proprio profilo Weibo ha rivelato che realme starebbe per annunciare uno smartphone Android realizzato in collaborazione con un brand “vetarano” nel mondo della fotografia.

Non è stato suggerito quando questa collaborazione vedrà effettivamente la luce, tuttavia il post sembra indicare che il primo prodotto a mostrare il frutto di tali accordi potrebbe essere realme GT Master Edition, una versione speciale dell’ottimo realme GT che abbiamo recensito di recente.

Chi sarà il marchio con cui collaborerà realme? Sony è fuori dai giochi, il leaker ha escluso il brand nei commenti. Calcolando che Hasselblad dopo aver collaborato con Motorola ora si è alleata con OnePlus non è un’opzione. Zeiss? Potrebbe darsi, in fondo l’azienda collabora con diversi OEM quali Sony, Nokia (HMD Global) e Vivo, di cui abbiamo recentemente provato X60 Pro. Leica è impegnata con Huawei, Sharp e ha da poco annunciato il suo primo smartphone.

I nomi rimasti fuori dai giochi fino a questo momento sono ancora molti, tuttavia. Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus, Panasonic, Pentax e Polaroid sono tutti dei “veterani” nel mondo della fotografia e non ci sono ulteriori indicazioni verso quale tra questi brand potrebbe aver ricevuto una chiamata da parte di realme.

In ogni caso, speriamo che questo sia più di un semplice esercizio di branding e si estenda ai miglioramenti effettivi alla fotografia e della videografia.