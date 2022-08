Un nuovo bug che è stato per la prima volta riscontrato nel Google Play Store all’inizio di questa settimana sta facendo scomparire alcune applicazioni dalla lista di quelle recentemente aggiornate. Cosa sta succedendo di preciso?

Google Play Store è uno dei canali principali utilizzato dagli utenti Android per scaricare nuove applicazioni per il proprio dispositivo, offrendo una vasta gamma di app di ogni tipo e per ogni esigenza. È anche il portale tramite il quale le applicazioni presenti sul vostro smartphone o tablet Android vengono aggiornate, molto spesso in modo automatico e senza che voi dobbiate intervenire manualmente.

Per aiutarvi a tenere traccia delle app recentemente aggiornate, informazione che può aiutarvi a capire l’origine di nuove funzionalità implementate o di nuovi problemi riscontrati, è presente un’apposita lista all’interno del Google Play Store.

Dopo aver aperto il negozio virtuale di Google basta toccare la foto profilo in alto a destra e poi selezionare la voce Gestisci app e dispositivo. Se tutte le applicazioni sul vostro smartphone sono aggiornate, invece del numero di app che necessita di aggiornamenti apparirà un pulsante che vi porterà alla lista in questione.

Il nuovo bug del Google Play Store sembra far sparire da questa lista alcune delle app, nonostante esse siano state aggiornate di recente. Si può verificare questa problematica verificando le applicazioni scansionate dal servizio di sicurezza Google Play Protect, lista che invece include tutti i pacchetti scaricati e aggiornati in ordine cronologico.

Il problema sembra affliggere tutte le versioni del Google Play Store dalla 31.9.1 in poi, o perlomeno le segnalazioni hanno al momento riguardato solamente tali varianti. Le app scomparse dalla lista variano da utente ad utente e da dispositivo a dispositivo. Inoltre non tutti gli utenti presentano questo fastidioso bug.

Un problema fastidioso che sicuramente infastidisce di più alcuni utenti rispetto ad altri. Voi conoscevate questa funzione del Google Play Store? Vi eravate già accorti del problema?