CablePower: un Power Bank veloce, ordinato e smart

Con CablePower si può ricaricare facilmente e rapidamente ogni dispositivo. Non chiamatelo solo Power Bank, il prodotto è anche utile per ordinare e conservare Micro SD e SIM. Possiede al suo interno una batteria da 10000 mAh.

CablePower è capace di ricaricare tre dispositivi contemporaneamente, due tramite cavo e uno in maniera Wireless con i dispositivi compatibili.

Nel dettaglio, il Power Bank, è capace di ricaricare tramite sorgente USB-A a 18 W, tramite USB-C a 18 W e tramite ricarica Wireless a 10 W. Quest’ultimo metodo è capace di alimentare anche le Apple Airpods.

All’interno del case è presente un kit di 6 cavi in 1, con adattatori capaci di rispondere ad ogni tipo di esigenza in base alle tipologia di dispositivo che andremo a collegare.

CablePower è compatibile sia con dispositivi Android che iPhone, ma anche Tablet, iPad e qualsiasi altro dispositivo che abbia bisogno di essere ricaricato. Il valore aggiunto è sicuramente il case compatto, semplice e ordinato, che incorpora tutto ciò che serve per non rimanere mai a secco di energia.

Tra le altre cose CablePower è stato già premiato, vincendo il Red Dot Reward 2020. Sarà lanciato su Indiegogo a partire dal mese di ottobre. Il prezzo è di 199,99 dollari ed è attiva una promozione per averlo al 50% di sconto per chi si iscrive prima della messa a catalogo su Indiegogo.

Infine, ecco il riassunto delle specifiche e delle caratteristiche principali:

• Kit cavi 6 in 1, non è necessario portarsi altri accessori dietro;

• Ricarica rapida USB-A da 18 W e USB-C da 18 W;

• Ricarica wireless da 10 W;

• Supporto per la ricarica smartphone Android e iOS;

• 3 metodi diversi per la ricarica (USB-C, USB-A, Lightning);

• 2 slot per schede Nano SIM + 1 slot per schede TF + 1 espulsore slot Micro SD e SIM.