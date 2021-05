Cambia il CEO di ByteDance, aria di novità per TikTok?

Il CEO e co-fondatore di ByteDance, società alle spalle di TikTok, ha deciso di rinunciare al suo ruolo alla guida dell’azienda dopo svariati anni di successi che hanno portato il social cinese a diventare la startup di maggiore successo al mondo. Che fine farà Zhang Yiming e chi prenderà il suo posto?

Zhang Yiming ha deciso di lasciare la propria posizione come CEO di una delle azienda più famose al mondo e l’ha fatto con una lunga lettera interna all’azienda che è stata poi resa poi pubblica sul blog di ByteDance. Zhang ha riflettuto sulla sua posizione e su come sente che sarebbe più efficace in un altro ruolo. “Temo di fare ancora troppo affidamento sulle idee che avevo prima di fondare l’azienda e di non aver sfidato me stesso aggiornando quei concetti” ha affermato.

“Penso che qualcun altro possa guidare meglio il progresso attraverso aree come una migliore gestione quotidiana” ha continuato. “La verità è che mi mancano alcune delle competenze che rendono un manager ideale. Sono più interessato ad analizzare i principi organizzativi e di mercato, e a sfruttare queste teorie per ridurre ulteriormente il lavoro di gestione, piuttosto che gestire effettivamente le persone. Allo stesso modo, non sono molto sociale, preferendo attività solitarie come essere online, leggere, ascoltare musica e sognare ad occhi aperti su ciò che potrebbe essere possibile“.

A prendere il posto di Zhang alla guida dell’azienda con il ruolo di CEO ci penserà un’altra delle personalità che ha aiutato la fondazione dell’azienda nel 2012, Liang Rubo, il quale al momento svolgeva il ruolo di gestione delle risorse umane (HR) per ByteDance.

La transizione avverrà in modo graduale durante un periodo di sei mesi, periodo in cui Zhang passerà lo scettro al collega e si metterà al servizio dell’azienda nella sua nuova posizione. Il nuovo ruolo di Zhang si concentrerà su “strategia a lungo termine, cultura aziendale e responsabilità sociale“, secondo la società.

Questo cambiamento non dovrebbe in alcun modo impattare le operazioni quotidiane di TikTok che, al contrario, potrebbe essere investito da una nuova ondata di idee fresche grazie al cambio di gestione di ByteDance e all’arrivo del nuovo CFO Chew Shouzi, il quale a marzo aveva lasciato Xiaomi per iniziare una nuova avventura.