Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sulla Canon EOS R100 in kit completo con obiettivo RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM, borsa e scheda SD da 64GB. La fotocamera mirrorless offre un sensore APS-C da 24,1 MP, video in 4K, autofocus Dual Pixel con riconoscimento del viso e connettività Wi-Fi e Bluetooth. Il kit è disponibile a soli 499,00€, con uno sconto del 6% rispetto al prezzo originale di 529,00€.

Canon EOS R100, chi dovrebbe acquistarla?

La Canon EOS R100 con obiettivo RF-S 18-45mm è la scelta ideale per chi si avvicina per la prima volta al mondo della fotografia mirrorless o per chi desidera abbandonare lo smartphone in favore di immagini di qualità superiore. Grazie al sensore APS-C da 24,1 MP e al processore DIGIC 8, questo kit completo di borsa e scheda SD 64GB offre tutto il necessario per iniziare subito a scattare, senza acquisti aggiuntivi. È perfetto per famiglie, viaggiatori e creator emergenti che cercano un dispositivo compatto e leggero, facile da portare sempre con sé.

Le esigenze soddisfatte da questa fotocamera sono molteplici: l'autofocus Dual Pixel CMOS con riconoscimento del viso garantisce soggetti sempre a fuoco, mentre i filtri creativi e l'assistente creativo permettono di ottenere scatti artistici senza competenze tecniche avanzate. La registrazione video in 4K e la connettività Wi-Fi e Bluetooth la rendono ideale per chi vuole condividere rapidamente i propri contenuti. A 499€, con uno sconto del 6% rispetto al prezzo originale, rappresenta un'opportunità concreta per chi vuole fare il salto di qualità senza spendere cifre elevate.

