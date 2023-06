Se siete alla ricerca di un caricabatterie solare, che possa tornarvi realmente utile nel corso di gite ed escursioni, e desiderate acquistare un prodotto che sia davvero funzionale e ad alte prestazioni, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questo splendido dispositivo, rintracciato per voi grazie al trend degli “Amazon Finds” di TikTok, e davvero sfizioso.

Stiamo parlando di un utilissimo caricabatterie ad energia solare prodotto dall’azienda emergente ADDTOP, ma che già si è guadagnato una certa popolarità sui social grazie alla sua effettiva funzionalità, a differenza di molti prodotti simili che, tuttavia, pare non siano in grado di rispettare le promesse. La notizia, inoltre, è che proprio questo prodotto, così popolare ed apprezzato, è oggi in sconto su Amazon del 38%, passando così dagli originali 55,99€ a ben 34,99€!

Un prezzo davvero ottimo, che vi permetterà di acquistare un prodotto davvero utilissimo, e con una capacità di ben 25000 mAh, più che sufficienti a ricaricare agevolmente i vostri dispositivi smart, e non solo!

Dotato di un set di ben 4 pannelli solari di grandi dimensioni, il caricabatterie solare ADDTOP è stato progettato per garantire una velocità di 3-5 volte superiore rispetto ai tradizionali caricabatterie solari, e dispone di un sistema di ricarica rapida grazie ad una comoda porta AC da 2.1 Ampere.

Si tratta, inoltre, di un dispositivo che è stato pensato e realizzato per la vita all’aria aperta e che, in tal senso, è sia resistente ad urti e graffi, sia impermeabile con certificazione IPX7. In sostanza, questo caricabatterie può essere utilizzato persino sotto la pioggia o in situazioni di spruzzi d’acqua senza preoccupazioni. Inoltre, disponendo di ben 9 luci LED integrate con tre diverse modalità di illuminazione, può tornare utile anche come come luce da campeggio qualora, ad esempio, ci si ritrovi al buio.

Dal design a portafoglio facilmente richiudibile, questo caricabatterie può essere disposto in modo intelligente per catturare agevolmente la luce solare o, ancora, può essere comodamente “srotolato” sul proprio zaino, così da raccogliere la luce solare mentre si è in marcia, recuperando così tempo ed energia preziosi!

Insomma, parliamo di un prodotto che merita certamente la propria popolarità e, per questo, vi invitiamo ad effettuare quanto prima l’acquisto, rimandarvi direttamente alla pagina dedicata all’offerta, così che possiate accaparrarvi questo ottimo prodotto prima che vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

