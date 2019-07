Caricatori smart di iTek scontati del 20% su Amazon

Sconto del 20% sui nuovissimi prodotti della linea Smart Chargers di iTek. Dal 9 al 28 luglio offerta sui caricatori da auto, tavolo e muro.

Una delle novità iTek di questo 2019 è stata la presentazione della nuova linea di accessori “smart” per ricaricare i propri dispositivi mobile, siano essi smartphone, tablet, smartwatch, laptop o powerbank. Avvalendosi delle migliori tecnologie iTek ha creato dei prodotti al passo coi tempi e dai costi contenuti. Tutti i prodotti si avvalgono di Quick Charge™3.0 e/o collegamento USB-PD (Power Delivery) che utilizza connettori e cavi USB-C (Type-C) che permettono alle apparecchiature di ricaricarsi meglio (evitando di danneggiare il dispositivo per colpa di un’eccessiva erogazione dell’alimentazione) e più velocemente rispetto alla forma tradizionale, riducendo notevolmente i tempi di connessione alla corrente (la ricarica per i dispositivi compatibili raggiunge fino all’80% in soli 30 minuti*).

Dal 9 luglio fino al 28 luglio potrete acquistare i seguenti prodotti della linea Smart Chargers di iTek con il 20% di sconto direttamente su Amazon.

Smart Chargers iTek in offerta al 20% di sconto

ITEK Caricabatteria per auto da 36W, 6A(2x3A) con 2 porte QC3.0, Smart IC

ITEK Caricabatteria per auto da 42W, 6A(2x3A) con 2 porte: PD+QC3.0, Smart IC

ITEK Caricabatteria da tavolo da 60W, 13.2A(2x3A, 3×2.4A) con 5 porte: 1xUSB-C PD, 3xUSB Smart, 1xQC3.0, Smart IC

ITEK Caricabatteria da tavolo da 40W, 12.6A (4×2,4A, 1x3A) con 5 porte: 4xUSB Smart, 1xQC3.0, Smart IC

ITEK Caricabatteria da muro da 24W, 4. 8A(2×2.4A) con 2 porte USB Smart, Smart IC

ITEK Caricabatteria da muro da 25W, 7. 8A(2×2.4A, 1x3A) con 3 porte: 2xUSB Smart, 1xQC3.0, Smart IC

ITEK Caricabatteria da muro da 33W, 6A(2x3A) con 2 porte: 1xType-C PD, 1xQC3.0, Smart IC

ITEK Caricabatteria da muro da 60W, 6A(2x3A) con 2 porte: 1xType-C PD, 1xQC3.0, Smart IC

