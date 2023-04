Nello storico quartiere milanese delle Cinque Vie si trova Casa Xiaomi, una location di circa 230 mq situato in Piazza Pio XI 5 completamente dedicata al connubio tra design e innovazione tecnologica. L0 spazio vede Xiaomi come vero padrone di casa e ospita brand d’eccellenza del made in Italy come Lago, Artenide, I-pot, Supercake Studio, Lanificio Leo, Lenzuolissimi, Luxury Relax e Presso, i quali hanno supportato l’allestimento con l’intento di far respirare l’aria di casa in uno showroom, creando cosi un ambiente unico.

Il progetto è stato avviato nel 2021 con l’idea di creare uno spazio dedicato all’integrazione dell’intero ecosistema Xiaomi, mostrando i vantaggi della tecnologia Xiaomi Smart Life e dando ai fan e consumatori servizi sempre più vicini ai loro bisogni.

Per tutta la primavera, dal mese di aprile fino alla fine di giugno, Casa Xiaomi ospiterà una serie di appuntamenti dedicati al mondo dell’innovazione, del food, della musica e del design, per creare occasioni di confronto sul ruolo della tecnologia all’interno della vita quotidiana.

Di seguito vi riportiamo alcuni degli appuntamenti in programma nelle prossime settimane. Per conoscere l’elenco completo degli eventi fino a fine giugno, vi basterà andare sul sito di Casa Xiaomi nella sezione eventi:

5 aprile – Xiaomi Fan Festival aperitivo con DJ set di Kenobit dalle 20:00 alle 23:00.

aperitivo con DJ set di dalle 20:00 alle 23:00. 13 aprile – E Non Lasciano l’erba con Maurizio Melis dalle 19:00 alle 22:00. Una conferenza in musica che mescola narrazioni e musica dal vivo, in un’alternanza di monologhi e brani tratti dalla storia del cantautorato internazionale a tema ambientale.

con dalle 19:00 alle 22:00. Una conferenza in musica che mescola narrazioni e musica dal vivo, in un’alternanza di monologhi e brani tratti dalla storia del cantautorato internazionale a tema ambientale. 14 aprile – L’Arte in Gioco con Giorgio Fipaldini dalle ore 19:30 alle 22:00. Un evento d’intrattenimento multi sensoriale che unisce il racconto dell’arte alla degustazione di vini.

con dalle ore 19:30 alle 22:00. Un evento d’intrattenimento multi sensoriale che unisce il racconto dell’arte alla degustazione di vini. 18 aprile – Morning yoga class con Giulia Troilo dalle 8:00 alle 9:00. Il primo di 6 incontri previsti fino a fine giugno, che prevede una lezione di yoga Libra per iniziare al meglio la giornata. Le lezioni sono presenti sul calendario della sezione eventi del sito, dove è possibile chiedere maggiori informazioni e ricevere l’invito.

con dalle 8:00 alle 9:00. Il primo di 6 incontri previsti fino a fine giugno, che prevede una lezione di yoga Libra per iniziare al meglio la giornata. Le lezioni sono presenti sul calendario della sezione eventi del sito, dove è possibile chiedere maggiori informazioni e ricevere l’invito. 26 aprile – il futuro dell’intrattenimento con Lorenzo Fantoni dalle ore 19:00 alle 21:00. Un incontro per approfondire i nuovi trend dell’intrattenimento e che vedono i videogiochi sempre più punto di riferimento per il settore cinematografico e seriale.

con dalle ore 19:00 alle 21:00. Un incontro per approfondire i nuovi trend dell’intrattenimento e che vedono i videogiochi sempre più punto di riferimento per il settore cinematografico e seriale. 27 aprile – In cucina con Chef Arrigoni dalle 19:30 alle 22:30. Una serata speciale con Tommaso Arrigoni, chef del ristorante Innocenti Evasioni di Milano, che nel 2009 ha ricevuto l’ambita Stella Michelin, il quale proporrà agli ospiti un mini corso di cucina e un percorso gastronomico per imparare le basi di un menù “smart”.

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna a grande richiesta la collaborazione con Sofar Sounds Milan, movimento di “secret gig” nato a Londra nel 2009 dalle menti di Rocky Start, Dave Alexander e Rafe Offer. Il concept è quello di valorizzare l’esperienza della musica live senza quei rumori di fondo che spesso non aiutano ad apprezzare al meglio gli artisti, in un contesto piccolo e curato. Sia la data che gli artisti saranno a sorpresa.

Tutti gli appuntamenti sono su invito e fino a esaurimento posti e consultabili sul sito dell’evento. Per prendere parte all’esperienza in Casa Xiaomi è necessario chiedere maggiori informazioni e ricevere l’invito a partecipare.

Ovviamente, all’evento non mancheranno i prodotti dell’azienda cinese presentati all’ultimo MWC di Barcellona, come la serie 13 di Xiaomi.