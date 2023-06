Gli smartphone pieghevoli si stanno diffondendo sempre di più, offrendo la possibilità di avere un dispositivo compatto che si trasforma in un ampio schermo, pratico e funzionale. Tra i migliori vi sono senza dubbio i Z Fold4 e Z Flip4, e grazie a una promozione lanciata da Samsung potrete acquistarli ottenendo un cashback fino a 500,00€!

Vi basterà acquistare uno smartphone a vostra scelta tra lo Z Fold4 e lo ZFlip4 presso uno dei punti vendita indicati nel regolamento completo, tra cui lo stesso Amazon. Dopodiché, dovrete registrare il prodotto entro il 16 luglio nella pagina dedicata, e riceverete il rimborso direttamente nel vostro conto bancario.

Insomma, si tratta di un’occasione davvero imperdibile, soprattutto perché, come vi abbiamo già anticipato, potrete ottenere il cashback anche acquistando lo smartphone da Amazon, dove i prezzi sono decisamente più convenienti. Al momento, infatti, il Galaxy Z Fold4 è in sconto a 1.213,79€ invece di 1.355,90€, mentre il Z Flip4 è in offerta a 745,89€ anziché 1.149,00€.

Il Galaxy Z Fold 4 si distingue il suo punto di forza principale, l’Infinity Flex Display, che offre un ampio schermo da 7.6″ per un’esperienza visiva coinvolgente, dato che le cornici sottili sono ottimizzate per offrire una visione immersiva di foto, video e contenuti. Sfruttando il display anteriore, invece, è possibile gestire facilmente messaggi, notifiche ed email, garantendo una navigazione veloce e multitasking efficiente.

Inoltre, il design robusto del dispositivo, con materiali di alta qualità e resistenza agli urti, come il Corning Gorilla Glass Victus+ e una cerniera rinforzata in armor aluminum, lo rendono il modello pieghevole più resistente di sempre. Non da ultimo, il comparto fotografico offre prestazioni di alta qualità, con la modalità Nightography che assicura scatti luminosi e nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione, oltre alla stabilizzazione ottica delle immagini e dei video per catturare i vostri ricordi nel modo migliore.

Il Samsung Galaxy Z Flip4, invece, è un vero top di gamma con dimensioni compatte che lo rendono un dispositivo versatile. Dotato di un potente processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, offre prestazioni scattanti in qualsiasi situazione, mentre il suo design a conchiglia offre un aspetto piacevole e una comodità eccezionale.

Anche questo modello dispone di un sistema fotografico di alta qualità, con la tecnologia Nightography per scattare foto dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. Infine, a completare lo smartphone sono un’ottima autonomia della batteria, ricarica rapida e un display esterno da 1.9″ da cui svolgere funzionalità pratiche come la visualizzazione di chiamate e notifiche.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Samsung dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittarne, acquistando uno dei due smartphone presso uno dei rivenditori compatibili, come Amazon.

