Cercate un altoparlante Bluetooth potente e resistente? Su Amazon trovate l'Ortizan X10 in offerta a 28,52€ invece di 35,99€, con uno sconto del 21%. Questo speaker offre 30 ore di autonomia, certificazione IPX7 waterproof e un coinvolgente spettacolo di luci LED RGB che pulsano a ritmo di musica. Con i suoi 24W di potenza e il Bluetooth 5.3, garantisce bassi profondi e audio stereo Hi-Fi per trasformare ogni momento in una festa!

Cassa Bluetooth Ortizan X10, chi dovrebbe acquistarla?

La Ortizan X10 è la scelta ideale per chi cerca un compagno musicale versatile che accompagni ogni momento della giornata. Con i suoi bassi profondi da 24W e il suono surround a 360°, vi conquisterà se amate organizzare feste in giardino, serate in piscina o semplicemente godervi la musica di qualità ovunque vi troviate. Grazie alla certificazione IPX7, questo altoparlante è perfetto per gli spiriti avventurosi: vi seguirà sotto la doccia, in spiaggia, in campeggio o durante escursioni all'aperto senza temere pioggia, polvere o immersioni accidentali. Le luci LED RGB sincronizzate con la musica trasformeranno ogni ascolto in un'esperienza coinvolgente, creando l'atmosfera giusta per le vostre serate.

Se cercate autonomia e libertà, l'Ortizan X10 risponde con 30 ore di riproduzione continua, eliminando l'ansia da batteria scarica durante gite fuori porta o maratone musicali. La tecnologia Bluetooth 5.3 garantisce una connessione stabile anche in ambienti difficili, mentre la possibilità di collegare due casse in modalità stereo vi permetterà di creare un vero sistema audio surround 3D. Con supporto per scheda TF, cavo AUX e microfono integrato per chiamate vivavoce, questa cassa soddisfa le esigenze di chi desidera un dispositivo completo e multifunzionale a un prezzo accessibile, ora ancora più conveniente con il 21% di sconto.

