Tinder, a quanto pare, non serve per trovare l’anima gemella (o qualcosa di simile), infatti c’è chi usa il social degli incontri come un modo per aumentare i propri followers su altre piattaforme. L’azienda identifica questa pratica come un modo per “fare soldi”, riferendosi al fatto che ingrandire i propri canali social, ad esempio Instagram, permette di diventare più influenti e, potenzialmente, ricevere proposte di collaborazioni commerciali, come di fatto accade per molti influencer.

Per contrastare questo fenomeno l’azienda eliminerà la possibilità di inserire altri canali social o link esterni nella propria Bio. Inoltre, la piattaforma ha dichiarato che monitorerà attivamente i profili degli utenti per garantire il rispetto delle nuove regole.

Mentre molti hanno accolto positivamente il cambiamento di politica, alcuni hanno espresso preoccupazione per la rimozione dei nomi social dalle bio, affermando che la condivisione di nomi social all’interno dei loro profili è stata una parte importante del loro processo di appuntamenti, e che la rimozione di questa funzionalità potrebbe limitare le loro possibilità di connessione con gli altri. Tuttavia, Tinder ha risposto a queste preoccupazioni affermando che la nuova politica è stata progettata per proteggere la sicurezza degli utenti e garantire la qualità delle connessioni sulla piattaforma.

Foto generiche

Questo cambiamento fa parte di un più ampio sforzo per migliorare la qualità delle connessioni sulla piattaforma, afferma Tinder; ad esempio ha introdotto una serie di nuove funzioni, tra cui un sistema di video chat e una funzione che consente agli utenti di filtrare le loro connessioni in base a interessi comuni.

In sintesi, se Tinder è arrivata a compiere questa scelta, lo sfruttamento del social come “piattaforma di promozione” non deve essere stato un fenomeno ristretto. Insomma, meno promozione e più amore!