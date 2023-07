Nostalgici dei cellulari vecchio stile? Volete tornare a qualcosa di più semplice? Allora non dovete perdere l’offerta attualmente in corso per l’Amazon Prime Day sul telefono cellulare Nokia 2660 Flip, infatti grazie agli sconti attualmente in atto potrete acquistarlo ad appena 67,70 euro!

Pur avendo le sembianze di un cellulare di una decina di anni fa il Nokia 2660 Flip è comunque un telefono che dispone di connessione 4G e alcune funzioni basilari come il lettore MP3, la radio FM e il Bluetooth. La particolarità di questo prodotto è sicuramente nel suo stile retrò. Abbiamo infatti la classica apertura a conchiglia, la presenza di tasti fisici grandi e un ampio display per inviare e leggere messaggi.

Nokia 2660 Flip è prima tutto essenziale, un modo per distaccarsi dalla frenesia dei moderni smartphone eliminando notifiche continue derivanti da servizi di messaggistica o social network. Con questo telefono ritornerete alle origini e potrete telefonare, inviare messaggi, ascoltare la radio o gli MP3 e avere una batteria che dura tranquillamente un paio di giorni. Oltre a questo poco altro: la torcia, la compatibilità con gli apparecchi acustici, le chiamate d’emergenza e una fotocamera dallo stile retrò.

Volete un tocco di stile in più? Potreste provare una delle versioni colorate, come quella blu o la più esuberante versione rossa. Per la massima efficienza potreste anche optare per la comoda base di ricarica, che però è venduta separatamente e non si trova su Amazon.

