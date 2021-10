Celly pensa al benessere con la nuova gamma Trainer

Celly ha presentato ufficialmente sul mercato italiano la gamma Trainer, composta da quattro dispositivi che aiutano gli utenti a monitorare parametri vitali, allenamenti e attività quotidiane, in un momento storico in cui la salute conta più che mai.

Celly, marchio italiano attivo da più di vent’anni e già conosciuto per la vasta gamma di accessori per smartphone dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, propone con la gamma Trainer ben quattro nuovi device – rispettivamente due smartwatch e due smartband – compatibili con gli smartphone Android e iOS a un costo accessibile a tutti.

Ecco le caratteristiche dei nuovi prodotti della gamma Trainer di Celly:

TrainerRound e TrainerWatch

Gli smartwatch “fratelli” di Celly, TrainerRound e TrainerWatch, sono molto simili nelle caratteristiche e nelle funzionalità, ma diversi nella forma. Per chi preferisce forme più vicine agli orologi analogici c’è TrainerRound, con il suo display circolari, mentre se ad affascinare è la forma squadrata degli smartwatch più recenti converrà optare per TrainerWatch.

Entrambi i dispositivi vantano un display a colori full touch da 1,69 pollici e una serie di funzionalità per il monitoraggio dei parametri vitali e della salute:

Battito cardiaco

Pressione sanguigna

Saturazione di ossigeno nel sangue

Analisi automatica del sonno

TrainerRound e TrainerWatch presentano al proprio interno anche le classiche feature da wearable pensate per monitorare le proprie performance durante fitness e allenamenti: calcolo di calorie, passi e distanza e timer dei tempi di allenamento. Questi device sono perfetti per accompagnarvi nelle attività sportive, ma non solo, grazie alla resistenza all’acqua e alla polvere certificata IP67 e alla batteria dall’autonomia massima di 6 giorni.

Entrambi i dispositivi sono inoltre perfettamente compatibili con gli smartphone Android e iOS per la gestione di connettività, notifiche e ritrovamento del telefono in caso di smarrimento. L’applicazione dedicata per il monitoraggio delle statistiche è Da Fit.

Celly TrainerRound e TrainerWatch saranno disponibili a partire dalla prima metà di novembre al prezzo consigliato di 59,99 euro.

TrainerThermo

Ormai lo sappiamo bene: monitorare la propria temperatura corporea, per assicurarci che non superi la famigerata soglia di 37,5 gradi, è diventato fondamentale nella propria vita quotidiana in base alle normative vigenti, ma a prescindere dalla situazione emergenziale può risultare utile avere a disposizione immediata un termometro.

Per questo motivo Celly ha ideato la smartband TrainerThermo, che presenta proprio la possibilità di rilevare la temperatura corporea dal polso con un semplice clic. Oltre a questa utilissima funzionalità TrainerThermo rileva anche battito cardiaco, pressione sanguigna, saturazione e fasi del sonno. Per gli appassionati di fitness invece TrainerThermo si occuperà di rilevare tutti i progressi monitorando calorie, passi e distanza percorsa.

TrainerThermo presenta un display a colori single touch da 0,96 pollici compatibile con gli smartphone per la ricezione di avvisi di notifica. La batteria integrata garantisce un’autonomia massima di 3 giorni, mentre l’applicazione dedicata per il monitoraggio delle statistiche è Lefun Health.

TrainerThermo sarà disponibile dalla prima metà di novembre a un prezzo consigliato di 34,99 euro.

TrainerBand

Se infine siete ancora alle prime armi con l’attività fisica, ma non volete rinunciare a tenere traccia in maniera accurata dei vostri progressi, Celly TrainerBand è lo wearable che fa per voi.

Lo smartband entry level di Celly presenta infatti la possibilità di monitorare sul display a colori da 0,96 pollici passi e distanza, tempo di allenamento, battito cardiaco, calorie bruciate e fasi del sonno. In questo modo gli utenti potranno ottenere in modo rapido una panoramica della propria routine per restare motivati a raggiungere i propri obiettivi, nello sport e nella vita quotidiana. L’applicazione dedicata per il monitoraggio di queste statistiche, nel caso di TrainerBand, è FitPro.

TrainerBand sarà disponibile dalla prima metà di novembre a un prezzo consigliato di 19,99 euro.