I compleanni sono tra gli eventi più belli in assoluto, e diventano ulteriormente meglio quando portano vantaggi anche agli invitati: in questi giorni è il Huawei Store a spegnere le candeline, e in occasione del terzo anniversario del sito sono state lanciate delle promozioni veramente imperdibili e valide dall’1 al 15 marzo!

Le offerte per il terzo anniversario dello Huawei Store si dividono principalmente in 3 categorie: innanzitutto, centinaia di prodotti sono in saldo fino al 50%, mentre vi sono poi nuovi ribassi lanciati ogni 72h e validi per 3 giorni. Infine, potrete risparmiare ulteriormente grazie ai coupon membership, ottenendo l’8% di sconto su tutti gli articoli, e la riduzione di 50,00€ dal carrello su un catalogo esclusivo.

Per ottenere i codici sconto vi basterà recarvi nella pagina dedicata alle offerte dell’anniversario e premere sul pulsante “richiedi” del coupon che volete attivare. Dopodiché vi basterà scegliere gli articoli che desiderate e aggiungerli al carrello; lo sconto verrà poi applicato automaticamente sul totale, permettendovi così di risparmiare decine di euro.

Gli sconti gli estendono a ogni categoria dello store: che voi siate alla ricerca di un nuovo smartphone, smartwatch, laptop o tablet, troverete sicuramente il prodotto perfetto per voi. Inoltre, sono disponibili anche tantissimi bundle imperdibili: per esempio, potreste scegliere di optare per il nuovissimo Huawei Mate 50 Pro Silver, che rappresenta un’occasione particolarmente interessante dato che con solo 1,99€ in più potrete ottenere anche l’Huawei Watch GT 3!

Le promozioni attive in questi giorni nello Huawei Store sono veramente tantissime, quindi non possiamo che consigliarvi di consultare la pagina dedicata, dove potrete trovarle tutte. Il nostro consiglio è quello di aggiungere al carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che gli sconti dureranno solo pochi giorni!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!