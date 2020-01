CES 2020, da Valencell gli auricolari che misurano la pressione sanguigna

Che i dispositivi indossabili si stiano dirigendo verso il monitoraggio della salute è ormai cosa nota. Basti pensare alle soluzioni integrate nell’Apple Watch o semplicemente ai sensori per il rilevamento dal battito cardiaco presenti negli smartwatch e fitness tracker. La misurazione della pressione sanguigna però risulta essere ancora difficile da integrare, ma il CES 2020 ci rivela che potrebbe essere possibile attraverso degli auricolari.

La proposta arriva da Valencell, la società che produce molti dei sensori PPG utilizzati negli attuali dispositivi indossabili. Secondo il Presidente e co-fondatore dell’azienda Steven LeBoeuf, l’orecchio è di gran lunga l’area migliore per misurare la pressione sanguigna rispetto a un dito o un polso: l’orecchio ha più flusso sanguigno, consente una lettura della frequenza cardiaca più ricca e le orecchie rimangono alla stessa distanza dal cuore (a meno che non ci si pieghi).

Credit - CNET

Secondo quanto riportato da CNET, l’auricolare è collegato a un’applicazione che richiede all’utente di inserire età, altezza, peso e sesso prima di eseguire la misurazione che dura circa 30 secondi. Come qualsiasi dispositivo pensato per questo uso, è necessario che l’utente resti fermo. I risultati vengono poi mostrati in tempo reale sullo smartphone.

Per sviluppare la propria tecnologia, Valencell ha utilizzato oltre 15 mila dati di circa 5 mila soggetti di età diversa di cui il 25% era sottoposto a trattamenti medici per la pressione sanguigna. Sono state poi testate clinicamente oltre 600 misurazioni di circa 130 persone per confrontare i risultati. Allo stato attuale, c’è un margine di errore di circa 8 millimetri di mercurio rispetto ai dispositivi sanitari professionali. La stessa società è ben consapevole che il prodotto necessita ancora di perfezionamenti. L’obiettivo comunque è quello di lanciare auricolari che – utilizzando la nuova tecnologia – possano essere utilizzati come dispositivi di benessere generale e non a livello medico.

Valencell rilascerà i prototipi di kit di valutazione il 2 febbraio affinché i vari produttori possano cominciare a effettuare i test e a lavorare sulle proprie soluzioni. LeBoeuf afferma che gli auricolari che misurano la pressione sanguigna potrebbero arrivare già nel corso di questo 2020, poiché i nuovi algoritmi possono funzionare su hardware più datati utilizzando i sensori PPG già implementati.