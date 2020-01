CES 2020, il barbecue diventa smart grazie a Weber

Come effettuare una grigliata perfetta? Ce lo dice Connect Smart Grilling Hub, la soluzione presentata da Weber (azienda leader dei barbecue) e June (operante nel campo dello smart cooking) al CES di Las Vegas. Parliamo di un dispositivo in grado di fornire indicazioni dettagliate su come grigliare, inviando tutte le istruzioni direttamente allo smartphone: dalle impostazioni di cottura più adatte, al momento giusto per capovolgere le pietanze sulla griglia, servirle e mangiarle.

L’Hub dunque trasformerà qualsiasi tipo di barbecue in una smart grill. Il funzionamento è molto semplice. Prima di tutto, bisogna scaricare l’applicazione Weber Connect compatibile sia con iOS che con Android. Successivamente, sarà sufficiente inserire le sonde negli alimenti e poi collegarle al Weber Connect Smart Grilling Hub. Se si utilizza una sonda per ambiente, invece, deve essere collocata all’interno del barbecue e fissata con l’apposita clip. A questo punto, l’app invierà allo smartphone i dati derivanti dalle sonde che controlleranno costantemente il grado di cottura del cibo e la temperatura del barbecue.

Come detto in apertura, l’applicazione darà istruzioni a chi si sta occupando del barbecue fornendo – tra le altre cose – anche consigli e trucchi utili per migliorare i risultati. L’app Weber Connect contiene una vasta selezione di programmi di cottura su barbecue, sviluppati dai Grill Master di Weber, con istruzioni dettagliate, a cui verranno aggiunti continuamente nuovi contenuti.

“Disporre delle informazioni giuste al momento giusto è determinante. È la chiave per ottenere risultati perfetti e migliorare le proprie abilità di griller. Il dispositivo soddisfa ogni aspettativa e migliora l’esperienza della cucina su barbecue” afferma Chris Scherzinger, CEO presso la Weber-Stephen Products LLC.

Weber Connect Smart Grilling Hub verrà lanciato in oltre 30 Paesi nel 2020. Sarà disponibile in Italia presso i negozi di giardinaggio, catene di Fai Da Te e sul sito ufficiale Weber a un prezzo non ancora comunicato.