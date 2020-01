CES 2020, Samsung mostra i suoi occhiali AR in azione con un esoscheletro

Come ogni anno, il CES di Las Vegas diventa il palcoscenico perfetto per mettere in mostra le ultime innovazioni, le idee più strane e le tecnologie del futuro. All’appello non manca di certo Samsung che ha dato un primo assaggio delle funzionalità dei suoi occhiali di realtà aumentata. Sul palco della città statunitense, il produttore di Seul ha mostrato come è possibile utilizzare il dispositivo AR per allenarsi con un personal trainer virtuale, scalare una montagna o immergersi sott’acqua comodamente dal proprio salotto.

Per farlo, ha abbinato quelli che hanno le sembianze di semplici occhiali da sole all’esoscheletro GEMS. Presentato durante il CES 2019 come dispositivo per migliorare la postura e aiutare nei movimenti chi soffre di problemi di mobilità, è ora diventato un personal trainer virtuale. GEMS, inoltre, ha il compito di aggregare e analizzare i risultati dell’esercizio fisico per fornire consigli personalizzati e di monitorare i movimenti dell’utente. Insomma, un vero e proprio personal trainer.

After 1-on-1 training with #GEMS, workout results are aggregated and analyzed to provide professional feedback. #CES2020 #SamsungCES2020 pic.twitter.com/e5GJRNu9Jh — Samsung US Newsroom (@SamsungNewsUS) January 7, 2020

Samsung ha specificato che l’utente può consultare il risultato della propria prestazione attraverso un’applicazione dedicata. Sembra evidente dunque che il dispositivo debba essere collegato a uno smartphone. Questa dimostrazione fa parte della visione del colosso sudcoreano della casa del futuro.

A tal proposito, Federico Casalegno (Chief Design Innovation Officer del Samsung Design Innovation Center) ha sottolineato come “i confini spaziali dei mondi fisico e digitale si stanno dissolvendo, trasformando gli spazi abitativi in ​​spazi di esperienza su misura, come può essere una galleria d’arte, uno studio di yoga o altre forme di spazio immaginabile”. Questa contaminazione caratterizzerà la casa dei prossimi decenni per Casalegno.

Ad ogni modo, non è detto che la tecnologia mostrata da Samsung arrivi effettivamente sul mercato. Allo stato attuale, è ancora un prototipo che potrebbe diventare un dispositivo destinato ai consumatori oppure potrebbe essere abbandonato. Tuttavia, queste dimostrazioni ci forniscono una prima idea di come potrebbe essere il mondo del futuro caratterizzato da una presenza sempre più imponente della tecnologia nella vita di ogni giorno.