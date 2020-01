CES 2020, Samsung pensa a un PC con display allungabile

Dopo gli smartphone pieghevoli, avremo i computer con display allungabile. È questa l’idea che Samsung Display avrebbe mostrato a un numero ristretto di invitati e in forma privata al CES 2020. Secondo quanto riportato dai media coreani, il produttore di Seul ha dimostrato come funzionerebbe la nuova tecnologia con un prototipo che sembra essere già in una fase avanzata di sviluppo.

A quanto pare, i giornalisti e gli addetti ai lavori non hanno ricevuto l’autorizzazione per scattare foto. Tuttavia, possiamo farci un’idea partendo dalle immagini (presenti all’interno dell’articolo) contenute in un brevetto depositato in precedenza dall’azienda che sembra corrispondere a ciò che è stato mostrato a Las Vegas. In pratica, si tratterebbe di un semplice computer portatile con display da 13,3 pollici in grado di estendere del 50% o addirittura del 100% la propria diagonale facendo scorrere il pannello.

Non è chiaro quale sia la tecnologia che sta dietro a questo meccanismo. È probabile che Samsung voglia mantenere il più possibile il riserbo per evitare che qualche competitor possa copiare la soluzione adottata e arrivare prima sul mercato. Il vantaggio che questo nuovo fattore di forma potrebbe comportare è enorme. Risulterebbe infatti estremamente utile da poter utilizzare in ambito professionale per la produzione di contenuti che necessitano di un grande display. Si avrebbe dunque il vantaggio di una postazione desktop in un prodotto più compatto e trasportabile.

Insomma, sembra proprio che Samsung voglia guidare l’innovazione esplorando nuovi fattori di forma da utilizzare non solo sugli smartphone ma anche su altri dispositivi, come appunto i PC. Come detto in precedenza, il prodotto sembrerebbe essere già pronto per l’arrivo sul mercato.

La società sudcoreana potrebbe sfruttare la vetrina mediatica del Mobile World Congress 2020 di Barcellona per annunciare questo innovativo PC. D’altronde, anche lo scorso anno aveva tenuto un incontro privato per discutere del Galaxy Fold al CES 2019 per poi presentarlo ufficialmente a febbraio – assieme alla famiglia Galaxy S10 – pochi giorni prima dell’inizio della fiera catalana.