A distanza di qualche mese dal debutto su iOS, l’app ufficiale di ChatGPT ora sbarca finalmente anche sugli smartphone Android e può essere scaricata comodamente dal Google Play Store. Come vi abbiamo segnalato a suo tempo per la versione iOS, assicuratevi di scaricare l’app sviluppata da OpenAI, dal momento che ci sono diverse app false che imitano quella di ChatGPT.

Una volta scaricata l’applicazione ed effettuato il login, si avranno a disposizione tutte le funzionalità disponibili su PC, nessuna esclusa. Vi segnaliamo che l’app al momento è disponibile solamente in alcuni paesi, tra cui Stati Uniti, Brasile, India e Bangladesh, ma se non volete aspettare l’arrivo ufficiale nel nostro paese, sappiate che c’è un modo abbastanza semplice per poter scaricare e usare ChatGPT anche in Italia: ecco come fare.

Per poter usare ChatGPT su Android, vi serve un account Google localizzato in uno dei paesi in cui l’app è disponibile. Non basta sfruttare una VPN per fingere di trovarsi negli Stati Uniti e scaricare l’app, la procedura richiede alcuni passaggi in più.

Prima di tutto, scegliete una delle migliori VPN per Android e installatela. A questo punto andate nel menu Impostazioni dello smartphone, aprite il sottomenu App, cercato Google Play Store e toccate Forza interruzione. Fatto questo, aprite la VPN e collegatevi a un server negli Stati Uniti.

Aprite il Google Play Store, cliccate l’immagine del vostro profilo in alto a destra, quindi toccate la freccia e selezionate Aggiungi un altro account. Seguite la procedura guidata e create un nuovo account Gmail (potete tranquillamente inserire dati fittizi), assicurandovi di essere sempre collegati alla VPN.

Terminata la creazione dell’account assicuratevi che sia usato come profilo attivo: per farlo basta selezionarlo dal menu a tendina dove prima avete premuto Aggiungi un altro account. A questo punto, cercando l’app di ChatGPT dovreste poterla scaricare e installare senza problemi, perché questo nuovo account è localizzato negli Stati Uniti; come già detto, vi ricordiamo di verificare che l’app che scaricate sia sviluppata da OpenAI, in questo modo sarete certi di avere quella ufficiale. Al termine del download, potete anche disconnettere la VPN.