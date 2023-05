OpenAI ha annunciato il rilascio di una nuova app ChatGPT per iOS, la quale offre agli utenti un modo comodo e portatile per accedere al suo chatbot AI. L’applicazione, disponibile gratuitamente, rappresenta l’ultimo sforzo di OpenAI per rendere il suo modello linguistico avanzato più accessibile a un pubblico più ampio.

Inizialmente disponibile solo negli Stati Uniti, l’app per iOS sarà presto estesa ad altri Paesi nelle settimane successive (più in basso la nostra guida sul come scaricarla dall’Italia), consentendo agli utenti di tutto il mondo di beneficiare delle sue funzionalità. Compatibile con iPhone e iPad, l’app offre la funzionalità di inserimento vocale e sincronizza la cronologia delle chat degli utenti su più dispositivi, garantendo un’esperienza omogenea e coerente.

Mentre la versione per iOS ha fatto il suo debutto, OpenAI ha anche confermato che una versione per Android è in lavorazione e sarà rilasciata nel prossimo futuro, per soddisfare la vasta base di utenti Android.

A marzo, OpenAI ha presentato GPT-4, una versione migliorata del modello linguistico sottostante che alimenta il chatbot ChatGPT. GPT-4 vanta prestazioni migliorate, risolvendo i limiti precedenti e consentendo di ottenere risultati più sfumati, oltre a gestire in modo più efficace compiti complessi. Sfruttando i vasti set di dati utilizzati per addestrare GPT-4, ChatGPT sfrutta le capacità del modello per rispondere a domande e svolgere compiti diversi.

Vale la pena notare che OpenAI sta espandendo attivamente le funzionalità di ChatGPT. Recentemente ha iniziato a introdurre plugin per ChatGPT, migliorandone le capacità e rendendolo più versatile. Tuttavia, contrariamente alle speculazioni, OpenAI ha smentito le affermazioni relative allo sviluppo in corso di GPT-5.

Per accedere al GPT-4 e godere di ulteriori vantaggi, OpenAI ha introdotto un servizio in abbonamento chiamato ChatGPT Plus. OpenAI deve affrontare la concorrenza nel panorama dei chatbot di intelligenza artificiale, Google ha infatti lanciato gratuitamente l’AI Bard in risposta.

Con l’introduzione dell’app ChatGPT per iOS, OpenAI intende offrire agli utenti una potente esperienza di chatbot AI sui loro dispositivi mobili, estendendo la portata del suo innovativo modello linguistico e trasformando il modo in cui le persone interagiscono con le tecnologie AI.

Se siete interessati a provare ChatGPT, il chatbot avanzato gestito da OpenAI, potreste essere tentati di scaricare una delle tante app alternative che affermano di offrire l’accesso al servizio. Ma attenzione: queste app nascondono spesso una brutta sorpresa.

Come scaricare ChatGPT su iOS o iPadOS anche in Italia

Il download di ChatGPT su dispositivi iOS può avvenire solamente tramite un account Apple (iCloud) la cui posizione è in uno dei Paesi in cui è ufficialmente disponibile. È però possibile cambiare il Paese del vostro account Apple, per farlo vi basterà:

Aprire l’ Apple App Store

Toccate sul vostro profilo in alto a destra dello schermo

in alto a destra dello schermo Toccate sul vostro nome , vi porterà ad una nuova pagina

, vi porterà ad una nuova pagina Qui trovate la voce Cambia Paese o regione e toccatela

e toccatela Inserite le seguenti informazioni: Paese – Sati Uniti Informazioni bancarie – Nessuno Città – qualsiasi città degli Stati Uniti Via – un qualsiasi indirizzo nella città di cui sopra Codice postale – cercate il numero corretto per l’indirizzo scelto Telefono – il vostro numero di telefono reale



Una volta confermata l’operazione potrete tranquillamente scaricare ChatGPT direttamente dall’Apple App Store al seguente indirizzo:

Questo è tutto, buon divertimento!