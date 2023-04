Microsoft si appresta ad aggiornare l’app Phone Link (Collegamento al telefono) su Windows 11 per renderla compatibile con gli smartphone Apple. Secondo le informazioni rese disponibili sul blog ufficiale, mercoledì 3 maggio inizierà il rilascio globale di Microsoft Phone Link, con il supporto ad iOS in ben 39 lingue e che punta ad essere distribuito in 85 mercati diversi entro metà maggio.

L'icona di 'Collegamento al telefono' in Windows

Questo aggiornamento consentirà agli utenti iPhone di effettuare e ricevere chiamate, inviare e ricevere messaggi di testo, visualizzare notifiche del proprio smartphone e accedere ai contatti direttamente dal proprio PC con Windows 11.

Microsoft aveva già iniziato la fase di beta test lo scorso febbraio tramite il programma Windows Insider. La società di Redmond ha dichiarato che il feedback sul supporto è stato positivo e i revisori sono rimasti entusiasti. Questi ultimi hanno affermato che questo era quello in cui speravano ormai da tempo per i loro PC Windows.

Nonostante Phone Link supporti in parte anche le chat iMessage, mancano ancora diverse funzionalità della piattaforma di messaggistica Apple come ad esempio il supporto alle chat di gruppo, l’invio di foto, video e una cronologia delle conversazioni al di fuori della sessione corrente. Il software di Microsoft non distingue infatti i messaggi tra quelli di iMessage e i semplici SMS, dirottando tutti i messaggi in ingresso in un unica sezione dell’applicazione.

L’unico requisito necessario per poter sfruttare le funzionalità di Phone Link, oltre a quello di utilizzare Windows 11, è quello di possedere un iPhone con iOS 14 o versione successiva. Lo smartphone potrà connettersi al PC con Windows 11, tramite cavo o Bluetooth, in base alla disponibilità hardware. L’applicazione al momento non risulta compatibile con iPad o iPadOS.

Per verificare la disponibilità dell’app sul vostro PC Windows 11 ed eventualmente installarla, vi basterà cercare Collegamento al telefono nel Microsoft Store.

Vi ricordiamo che l’applicazione Phone Link è già disponibile da tempo ed offre di base il supporto ai dispositivi Android. Attualmente Phone Link funziona con i principali modelli di molti brand e vanta funzionalità esclusive per alcuni smartphone Samsung, azienda con la quale Microsoft ha stretto una partnership per portare una più ampia compatibilità.