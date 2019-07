Chrome OS: in arrivo il supporto tethering USB per iPhone

Chrome OS presto permetterà di collegare un iPhone via cavo USB per la condivisione di una connessione di dati mobili. La connessione cablata è più stabile ed efficiente dal punto di vista energetico.

Chrome OS presto permetterà di collegare un iPhone via cavo USB per la condivisione di una connessione di dati mobili. La nuova funzione è stata scovata dai colleghi di Chrome Unboxed in un commit del codice sorgete di Chromium. Si tratta di un’interessante novità che consentirà ai proprietari di iPhone di poter condividere la propria connessione Internet su un Chromebook risparmiando al contempo batteria oltre ad assicurare maggiore stabilità rispetto alla soluzione Wi-Fi.

Infatti, il tethering via cavo è più efficiente dal punto di vista energetico e della stabilità essendo appunto cablato. Chrome OS supporta già questo tipo di connessione per i dispositivi Android in aggiunta all’Instant Tethering, un sistema veloce che consente a un Chromebook di connettersi automaticamente a uno smartphone in assenza di connessione Wi-Fi previo accoppiamento.

Ovviamente, i dispositivi iOS possono già utilizzare la funzione di Hotspot Personale che però sfrutta una connessione Wi-Fi con il conseguente aumento di consumo della batteria per entrambi i device. Nessun prodotto di Cupertino supporta attualmente il tethering via cavo USB nonostante il passaggio da porta Lightning a USB-C effettuato su iPad Pro 2018.

Purtroppo, non esiste nessuna tempistica che possa indicare quando la nuova funzione potrebbe entrare a far parte della versione stabile di Chrome OS. Come nota About Chromebooks, potrebbe essere necessario ancora un po’ di tempo in quanto effettivamente la funzione richiede una modifica al kernel Linux che sottostà al sistema operativo. Insomma, bisognerà aspettare ancora molto ma non c’è dubbio sul fatto che sia una funzione interessante.