Il CHUWI Hi10 XPro è disponibile su AliExpress con uno sconto eccezionale! Questo tablet da 10.1 pollici con processore Unisoc T606, 4 GB di RAM e 128 GB di ROM è ora vostro a 76€ circa applicando il coupon da 10€. Un'opportunità imperdibile per portarvi a casa un modello con Android completo di WiFi dual band, Bluetooth 5.0 e una batteria generosa da 7000 mAh, perfetto per lavoro e intrattenimento!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di €10 durante il checkout

CHUWI Hi10 XPro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il CHUWI Hi10 XPro rappresenta la scelta ideale per studenti, professionisti e famiglie che cercano un dispositivo versatile senza investire cifre elevate. Con uno sconto e un coupon aggiuntivo di 10€, questo tablet da 10.1 pollici diventa accessibile a chi necessita di uno strumento affidabile per navigare sul web, seguire lezioni online, gestire documenti e intrattenersi con contenuti multimediali. La batteria da 7000 mAh assicura un'autonomia prolungata, perfetta per chi lavora o studia fuori casa senza dover cercare continuamente una presa elettrica. Il sistema Android garantisce inoltre un'esperienza aggiornata e fluida, mentre i 128 GB di memoria offrono spazio sufficiente per app, foto e file di lavoro.

Questo tablet soddisfa le esigenze di chi desidera un tablet per la produttività quotidiana senza rinunciare all'intrattenimento: lo schermo IPS da 10.1 pollici offre una visione confortevole per la lettura di ebook, la visione di film e le videochiamate. Il supporto per WiFi dual band e Bluetooth 5.0 assicura connettività stabile e veloce, elemento fondamentale per lo smart working e la didattica a distanza. Con 4 GB di RAM, il tablet gestisce agevolmente il multitasking leggero, rendendolo perfetto per chi cerca un compagno tecnologico economico ma completo per navigare, comunicare e svolgere attività digitali di base. A questo prezzo straordinario, vi offre un rapporto qualità-prezzo difficile da eguagliare.

Il CHUWI Hi10 XPro è un tablet da 10.1 pollici con schermo IPS e risoluzione 1280x800, perfetto per l'uso quotidiano. Dotato di processore Unisoc T606, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, vi offre prestazioni fluide con Android 14. La connettività dual band WiFi e Bluetooth 5.0 garantiscono collegamenti stabili, mentre la batteria da 7000 mAh assicura ore di autonomia.

Vedi offerta su AliExpress