Oggi è il giorno di iPhone 15, il nuovo smartphone che Apple svelerà tra poche ore, ma i fan della mela morsicata che, forse, stanno aspettando anche il nuovo iPad potrebbero restare delusi. A quanto pare quest’anno potremmo vedere solo un nuovo iPad Air, la sesta versione.

Non ci saranno quindi un nuovo iPad mini, né iPad Pro né tanto meno il modello base, o almeno questo è quanto sostengono alcune fonti non ufficiali che potrebbero essere bene informate.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, comunque, a ottobre ci sarà un altro evento Apple ma è poco probabile che in quell’occasione l’azienda californiana mostrerà nuovi dispositivi. Potrebbe però essere l’occasione per Apple di annunciare i nuovi processori M3. “Non sono sicuro che abbiano abbastanza risorse per trascinare la gente a Cupertino a guardare il video come hanno fatto per il lancio di questo [iPhone 15]”, ha affermato.

L’attuale iPad Air è del 2022, usa il chip M1 e all’epoca le altre novità includevano una nuova fotocamera frontale e una porta USB-C più veloce. Oggi iPad Air parte da €789 nella versione da 64 GB, e forse è proprio lo spazio di archiviazione il problema che Apple dovrebbe risolvere. Il minimo dovrebbe essere 128 GB, ma sarebbe senz’altro preferibile un iPad Air 6 che partisse da 256 GB di spazio.