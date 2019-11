Codice sconto eBay, fino a 100€ di coupon sull’acquisto di Smartphone, Smartwatch e non solo

eBay quest’anno ha deciso di aprire le danze in anticipo rispetto al Black Friday e al periodo dei regali di Natale e lo fa con una promozione molto interessante che vi permette di risparmiare il 5% fino a 100€ anche su prodotti già scontati. Vi basta andare su eBay o scaricare l’app e inserire il codice PREGALI19 durante la […]

eBay quest’anno ha deciso di aprire le danze in anticipo rispetto al Black Friday e al periodo dei regali di Natale e lo fa con una promozione molto interessante che vi permette di risparmiare il 5% fino a 100€ anche su prodotti già scontati. Vi basta andare su eBay o scaricare l’app e inserire il codice PREGALI19 durante la procedura di acquisto. Il codice è valido su tutte le categorie di prodotto ma le offerte più interessanti sono sicuramente su Smartphone e Smartwatch, probabilmente uno dei regali più ambiti del periodo natalizio.

Tutti gli oggetti presenti nella pagina della promozione sono prodotti nuovi venduti da rivenditori affidabili e certificati con feedback estremamente positivi. Inoltre non si tratta di aste ma di acquisti diretti con spedizione gratuita e Garanzia Cliente eBay (servizio clienti via telefono/chat/email, rimborso in caso di mancata ricezione del prodotto e procedura di restituzione facilitata). In aggiunta per molti prodotti è possibile sottoscrivere direttamente all’acquisto una polizza assicuratava Allianz per danno accidentale e furto della durata di 1 anno.

Qui di seguito le indicazioni sul funzionamento del buono sconto e alcune tra le migliori offerte disponibili.

Informazioni sul buono sconto eBay

Codice : PREGALI19

: PREGALI19 Buono sconto : 5%

: 5% Sconto massimo : 100€

: 100€ Inizio : 4 novembre alle ore 9,00

: 4 novembre alle ore 9,00 Fine : 17 novembre alle ore 23,59

: 17 novembre alle ore 23,59 Validità : Valido su tutte le categorie e prodotti, anche già scontati

: Valido su tutte le categorie e prodotti, anche già scontati Utilizzo: 1 utilizzo per ogni utente

Come riscattare il buono sconto

Aggiungi nel carrello uno o più prodotti di categorie idonee.

Prima di effettuare il pagamento, inserisci il codice coupon nel campo dedicato e ottieni lo sconto.

Paga con PayPal o Carta di Credito o Debito.

N.B.: Per i dettagli e il regolamento sull’utilizzo del buono sconto vi invitiamo a visitare questa pagina e cliccare su “Termini & Condizioni”

Prodotti Interessanti

Apple iPhone XR 64GB Black

Memoria: 64GB

Garanzia: 24 mesi

Venduto da: PC Distribution

Feedback: 100% positivi

» Acquista a 599,99€ ( 899,99€ )

Samsung Galaxy A50 128GB Black

Memoria: 128GB

Garanzia: 24 mesi

Venduto da: PC Distribution

Feedback: 100% positivi

» Acquista a 244,99€ ( 359,99€ )

Huawei P30 Lite 128GB Midnight Black

Memoria: 128GB

Garanzia: 24 mesi

Venduto da: Saturno Srl

Feedback: 99,8% positivi

» Acquista a 239,99€

Apple AirPods 2

Ricarica: via cavo

Garanzia: 24 mesi

Venduto da: Fabio Store

Feedback: 100% positivi

» Acquista a 139,90€

Samsung Galaxy S10E 128 GB Prism Black

Memoria: 128GB

Garanzia: 24 mesi

Venduto da: Saturno Srl

Feedback: 99,8% positivi

» Acquista a 479,99€ ( 779,99€ )

Xiaomi Huami Amazfit Pace

Schermo: 1,34″ Reflective Display

Garanzia: 24 mesi

Venduto da: Saturno Srl

Feedback: 99,8% positivi

» Acquista a 149,99€

LG 55C9 OLED Tv Led 55” 4K

Schermo: 55″ 4K

Garanzia: 24 mesi

Venduto da: Yeppon

Feedback: 99,2% positivi

» Acquista a 1249,99€ ( 2.299,00€ )

Nikon D5 Digital SLR Camera Bod

Tipo di fotocamera: Reflex

Garanzia: 24 mesi

Venduto da: 80roadfinale

Feedback: 99,3% positivi

» Acquista a 3.999,99€ ( 4.399,99€ )

Lenovo IdeaPad S145-15IWL 15,6″

Caratteristiche: Intel i7 Ram 8GB SSD 256GB

Garanzia: 24 mesi

Venduto da: Monclick

Feedback: 95,9% positivi

» Acquista a 559,90€

Se volete consultare tutti i prodotti su cui applicare il codice sconto “PREGALI19” potete visualizzare questa pagina.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!