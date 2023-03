Il 21 marzo Apple ha rilasciato la RC (Release Candidate) dell’ultima versione di iOS 16.4 agli sviluppatori. Questo vuol dire come sempre che la fase di beta testing si è conclusa e a breve il nuovo update sbarcherà sui dispositivi di tutti gli utenti Apple.

Tra i fix e le migliorie di questa nuova versione salta all’occhio l’introduzione dell’isolamento vocale anche per le chiamate. Questa nuova funzione bloccherà il rumore ambientale intorno a noi durante le telefonate, consentendo di farci udire meglio dal nostro interlocutore.

Questa funzione non è dicerto una novità assoluta dal momento che era stata già implementata sulle app di messagistica più diffuse come ad esempio WhatsApp, sia in ambito mobile che desktop, ma mancava ancora la sua implementazione in ambito telefonico tradizionale sui dispositivi della mela. In questo articolo vi spieghiamo brevemente i passaggi per poter attivare questa nuova funzionalità sui vostri dispositivi dotati di iOS 16.4.

Come abilitare l’isolamento vocale per le chiamate su iOS

Assicuratevi di aver installato iOS 16.4 sul vostro iPhone

Effettuate una telefonata

Durante la chiamata, abbassate il menù a tendina del centro di controllo e cliccate sul tasto in alto a destra “Microfono standard”

Selezionate l’opzione Isolamento vocale

Una volta attiva, la funzione bloccherà tutti i rumori ambientali rendendo più chiara per l’interlocutore la vostra voce. Per disattivare l’opzione, basterà ripetere la procedura, selezionando nuovamente l’opzione standard iniziale, al posto di “isolamento vocale”.

Vi ricordiamo che al momento potete installare la Release Candidate di iOS 16.4 solamente se siete iscritti al programma Developer e al Beta Software Program di Apple, selezionando quest’ultima versione di iOS dalla sezione “Aggiornamento software” nell’app Impostazioni, senza per forza installare un profilo dal Developer Center. Per tutti gli altri utenti in attesa di provare questa nuova funzione l’attesa sarà breve a meno che non saltino fuori imprevisti sulla sicurezza e la stabilità della nuova patch.

Avete già provato questa nuova funzione sui vostri iPhone? cosa ne pensate? Fatecelo sapere sotto nei commenti.