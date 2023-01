Per anni uno dei “limiti” degli iPhone rispetto ai dispositivi Android è stata la poca possibilità di personalizzazione. Con l’aggiornamento ad iOS 16, però, Apple ha fatto dei passi sostanziali ed ha implementato varie funzioni per la personalizzazione del proprio iPhone. Una possibilità che ancora manca è quella di poter cambiare il font del sistema senza ricorrere al jailbreak. Nulla è perduto, uno sviluppatore ha realizzato un’app per cambiare il font senza jailbreak. Vediamo di cosa si tratta.

L’app di cui vi parliamo è stata realizzata dallo sviluppatore Zhuowei Zhang e prima di procedere vi anticipiamo che funziona esclusivamente con iOS 16.1.2 e versioni precedenti. Se avete già installato l’aggiornamento di iOS 16.2 non sarà possibile far funzionare quest’app. Questo compromesso è dato dal fatto che l’app sfrutta una vulnerabilità che è stata corretta da Apple nell’ultima versione software. Parliamo della vulnerabilità CVE-2022-46689 che consente alle app di eseguire un codice in modo arbitrario con privilegi del kernel.

Sfruttando questa piccola falla, quindi, l’app sovrascrive il carattere predefinito di iOS (chiamato San Francisco) con altri font già inclusi che sono:

DejaVu Sans Condensed

DejaVu Serif

DejaVu Sans Mono

Go Regular

Go Mono

Fira Sans

Segoe UI

Comic Sans MS

Choco Cooky (il font degli smartphone Samsung)

L’app, comunque, presenta dei limiti sostanziali. Innanzitutto il font viene applicato solo ad una parte del sistema di iOS, inoltre ad ogni riavvio dell’iPhone il font viene automaticamente ripristinato a quello originale. Lo sviluppatore afferma che questa scelta permette di godere di maggiore sicurezza poiché le modifiche vengono annullate dopo il riavvio e nessuna parte del sistema viene sovrascritta in modo permanente.

Cosa ne pensate? Vi piace come idea e preferireste che Apple permettesse di poter modificare il font di sistema in iOS? Ad ogni modo vi lasciamo il link di GitHub dove è presente la descrizione e la guida dettagliata per poter provare quest’app.