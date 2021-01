Come fare il mirroring di iPhone su PC?

Avete mai desiderato di visualizzare il contenuto dello schermo del vostro iPhone sul computer? Beh, proprio come voi, anche molti altri utenti Apple cercano un modo intelligente per effettuare il mirroring dello schermo del proprio dispositivo sul PC. Anche se non esistono molte opzioni per condividere lo schermo di un iPhone, ciò non significa che sia qualcosa di impossibile. Se si utilizza lo strumento giusto, infatti, si può facilmente eseguire il mirroring del proprio iPhone su PC ovunque voi siate. Senza troppa fatica, cerchiamo di capire come si esegue il mirroring dello schermo di un iPhone su un computer, proprio come fanno i veri professionisti!

Wondershare MirrorGo: uno strumento facile da usare per il mirroring dello schermo di iPhone

Sviluppata da Wondershare, MirrorGo è un’applicazione desktop dedicata che può essere utilizzata per effettuare il mirroring dello schermo del vostro smartphone su un PC. Da oggi, MirrorGo è disponibile sia per Android che per iOS e può essere eseguita su tutte le principali versioni di Windows.

Prima di discutere su come utilizzare il tool per la condivisione dello schermo di iPhone su PC, diamo un’occhiata ad alcune delle sue caratteristiche principali:

Stabilendo una connessione WiFi è possibile visualizzare il contenuto dello schermo del vostro iPhone sul vostro PC Windows;

Una volta che il dispositivo è stato sottoposto a mirroring, è anche possibile controllare le funzioni dell’iPhone sul computer;

Se lo si desidera, è possibile avviare e utilizzare un’applicazione per iPhone sul PC una volta eseguito il mirroring;

Con l’applicazione MirrorGo, potete anche scattare istantaneamente degli screenshot e salvarli sul vostro sistema;

MirrorGo supporta anche le notifiche push in modo da poter controllare facilmente le notifiche dell’iPhone sul computer.

Oltre al mirroring dello schermo del dispositivo, la versione per Android di MirrorGo consente anche di trasferire i file o di registrare lo schermo sul PC.

Il prezzo di partenza di un abbonamento MirrorGo è solamente di 5,95 dollari al mese ed è estremamente conveniente per le caratteristiche che offre.

Come fare il mirroring dello schermo di iPhone su PC con MirrorGo?

Ora che avete familiarità con le caratteristiche generali di MirrorGo, vediamo come usare l’applicazione per il mirroring di iPhone su PC. Una volta installato Wondershare MirrorGo sul vostro PC, è possibile seguire i seguenti passi per iniziare il mirroring.

Collegare l’iPhone al PC in modalità wireless

Prima di iniziare, assicuratevi che sia il sistema che il dispositivo iOS siano collegati alla stessa rete WiFi. Una volta che questo passaggio è stato eseguito, basterà avviare MirrorGo sul computer e sbloccare l’iPhone.

Successivamente recatevi nel Centro di Controllo > Screen Mirroring e selezionate “MirrorGo” tra le opzioni disponibili.

Attendete e accettate la connessione in arrivo sul PC. In poco tempo, MirrorGo completerà il processo e visualizzerà lo schermo del vostro iPhone con diverse opzioni.

Utilizzare qualsiasi applicazione per iPhone sul tuo PC

Poiché lo schermo dei dispositivi iOS viene mostrato in MirrorGo, è possibile utilizzare il puntatore del mouse per spostarsi e avviare qualsiasi applicazione. Basta assicurarsi che la funzione Assistive Touch dell’iPhone sia abilitata e che sia collegata al PC via Bluetooth.

Salvare degli screenshot e gestire le notifiche

Ci sono un sacco di funzioni utili incluse nell’applicazione MirrorGo. È possibile accedere a una barra laterale adiacente allo schermo dell’iPhone con diverse opzioni. Per catturare lo schermo, basta cliccare sull’icona dedicata.

L’applicazione prenderà automaticamente uno screenshot del vostro iPhone e vi permetterà di salvare l’immagine in qualsiasi percorso di vostro gradimento.

Inoltre, è anche possibile gestire le notifiche dell’iPhone da MirrorGo. Questo vi permetterà di utilizzare il vostro iPhone nel modo che preferite sul vostro PC senza doverlo controllare continuamente.

Utilizzando uno strumento come Wondershare MirrorGo, sarete in grado di effettuare il mirroring del vostro iPhone sul PC. Supporta quasi tutti i modelli di iPhone e permette di accedere alle applicazioni per iPhone sul vostro PC o di gestire il vostro dispositivo in qualsiasi momento.