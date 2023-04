Con l’arrivo di iOS 16 e la serie iPhone 14 Apple ha implementato nuove funzionalità per la gestione delle emergenze come la chiamata SOS Satellitare, in grado di inviare richieste di soccorso nel caso in cui la rete cellulare non sia disponibile. L’opzione cartella clinica, associata alle nuove funzionalità per la richiesta di soccorsi, rappresenta un valido strumento di supporto in grado di inviare tempestivamente tutti i dati inerenti alla vostra salute a chi di dovere.

Di cosa si compone la cartella clinica su iPhone?

Anche se il nostro augurio resta sempre quello di non doverne avere mai bisogno, vale la pena spendere qualche minuto per configurare al meglio la propria cartella clinica con tutte le informazioni di cui i soccorsi potrebbero aver bisogno in caso di necessità.

Nella vostra cartella clinica, potrete salvare diversi dati personali tra cui:

Nome, età e una foto

Condizioni mediche, come l’asma o il diabete

Note mediche (ad esempio, menzionando che hai un pacemaker o hai subito un intervento delicato)

Allergie

Farmaci che stai attualmente assumendo

Gruppo sanguigno e stato di donatore di organi

Peso e altezza

La tua lingua principale

Contatti di emergenza e relativi numeri di telefono

Tenete sempre presente che non c’è modo di limitare la propria cartella clinica al solo personale di emergenza. Se scegliete di mostrarla mentre il dispositivo è bloccato, chiunque potrà accedervi fisicamente dal vostro iPhone o Apple Watch. I dati restano invece inaccessibili da remoto per chiunque.

Come impostare la cartella clinica su iPhone

Per impostare la vostra cartella clinica, procedete come segue:

Aprite l’app Salute

Selezionate la scheda Riepilogo in basso a sinistra

in basso a sinistra Toccate l’icona in alto a destra con la vostra immagine profilo e selezionate Cartella Clinica

Selezionate Inizia e scorrente l’elenco inserendo tutte le informazioni richieste

e scorrente l’elenco inserendo tutte le informazioni richieste Assicuratevi di inserire almeno 1 contatto di emergenza, in modo da avvisarlo nel caso in cui utilizziate la funzione SOS Satellite

Scorrete fino in fondo e abilitate Mostra quando bloccato

Abilitate anche l’opzione Condividi durante una chiamata di emergenza

In questo modo il personale di emergenza potrà accedere facilmente alla vostra cartella clinica sia fisicamente che durante l’invio di eventuali SOS via satellite.

Come impostare la cartella clinica su Apple Watch

Una volta configurata la vostra cartella clinica sul vostro iPhone, potrete condividere i dati con il vostro Apple Watch. Per farlo, aprite l’app Watch sul vostro iPhone e procedete come segue:

Selezionate in basso a sinistra la voce Apple Watch cliccando sull’apposita icona

Scorrete l’elenco delle app fino a trovare Salute e selezionate la voce

e selezionate la voce Selezionate Cartella Clinica

Assicuratevi che tutti i dati siano corretti ed eventualmente correggeteli selezionando la voce Modifica

Assicuratevi che siano abilitate le voci inerenti la condivisione durante le chiamate di emergenza e la visualizzazione a telefono bloccato

Selezionate la voce Duplica iPhone per quanto riguarda le impostazioni di notifica

Adesso tutti i vostri dati medici saranno condivisi anche con il vostro Apple Watch, il quale sarà in grado di inviare eventuali SOS cosi come il vostro iPhone in caso di incidente.

Speriamo con tutto il cuore che non avrete mai bisogno di dover sperimentare queste nuove funzioni in prima persona, ma vale comunque la pena spendere 5 minuti del proprio tempo per configurare il tutto in caso di spiacevoli evenienze. L’utilizzo della cartella clinica, così come di SOS Satellite e le altre funzioni per la gestione delle emergenze, possono salvarvi la vita in qualunque circostanza. E voi, avete configurato al meglio le vostre cartelle cliniche? Cosa ne pensate di queste nuove funzioni implementate da Apple sui suoi nuovi dispositivi? Fatecelo sapere sotto nei commenti.