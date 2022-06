Curiosi di provare con mano tutte le novità annunciate da Apple per iOS 16 durante la WWDC 2022? Volete dare un nuovo look al vostro iPhone con la Lockscreen ridisegnata comprensiva di diversi orologi e widget?

Le prime Beta sono disponibili al download sul portale dell’azienda di Cupertino dedicato ai developer, tuttavia esiste un modo semplice per provare iOS 16 anche senza un profilo sviluppatore. Ecco come fare.

Allo stato attuale delle cose, per installare la Beta di iOS 16 dedicata agli sviluppatori dal sito di Apple è necessario disporre di un account developer. La creazione di un account sviluppatore non è complicata ma richiede il pagamento di un canone annuale di 99 euro che non tutti sono disposti a versare solo per provare in anteprima le novità dei sistemi operativi Apple. Solitamente l’account viene pagato solo da chi effettivamente sviluppa le app e le pubblica su App Store.

Fortunatamente esiste un modo per aggirare questa limitazione: basta scaricare un profilo sviluppatore sul proprio iPhone e procedere al download dell’aggiornamento OTA direttamente dallo smartphone.

La procedura è molto semplice ma può essere rischiosa, alla fine dei conti iOS 16 è un sistema operativo ancora in pieno sviluppo e le applicazioni che più amate potrebbero riscontrare problemi o non funzionare affatto. Per questo motivo vi consigliamo di effettuare un backup completo del vostro dispositivo prima di procedere!

iPhone compatibili con iOS 16

Come scaricare iOS 16 Beta

Per scaricare iOS 16 Beta sul vostro iPhone non avrete bisogno nemmeno di un PC o un Mac, vi basterà il vostro amato smartphone:

Con il browser Safari del vostro iPhone recatevi sul sito https://betaprofiles.com/

del vostro iPhone recatevi sul sito https://betaprofiles.com/ Scorrete in basso fino a raggiungere la sezione dedicata ad iOS 16

Toccate il pulsante Install Profile e seguite le istruzioni a schermo

e seguite le istruzioni a schermo Una volta installato il profilo riavviate l’iPhone

Ora recatevi in Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software e dovreste poter scaricare iOS 16

Una volta scaricato l’aggiornamento l’iPhone dovrà essere nuovamente riavviato, dopo di che potrete godere di tutte le novità annunciate da Apple sul vostro iPhone in attesa della versione definitiva del sistema operativo in arrivo questo autunno!