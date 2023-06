Ormai iOS 17 è ufficiale e con lui tutte le novità annunciate da Apple durante la WWDC 2023, le prime build di iOS 17 Beta sono disponibili al download sul portale dell’azienda di Cupertino dedicato ai developer. Se in passato era però possibile provare iOS Beta anche senza un profilo sviluppatore, sembra che Apple abbia voluto riprendere il controllo sul numero di persone che può accedere all’aggiornamento in anteprima.

Ecco perché non è più possibile usare un profilo sviluppatore per installare le Beta di iOS in anteprima e come installare la Beta se invece siete degli sviluppatori registrati.

Allo stato attuale delle cose, per installare la Beta di iOS 17 dedicata agli sviluppatori dal sito di Apple è necessario disporre di un account developer. La creazione di un account sviluppatore non è complicata ma richiede il pagamento di un canone annuale di 99 euro che non tutti sono disposti a versare solo per provare in anteprima le novità dei sistemi operativi Apple. Solitamente l’account viene pagato solo da chi effettivamente sviluppa le app e le pubblica su App Store, ovvero coloro che possono rifarsi dell’investimento con quanto guadagnato dalle proprie opere.

In passato era possibile scaricare le Beta dedicate agli sviluppatori aggirando tale limitazione: bastava scaricare un profilo sviluppatore sul proprio iPhone e procedere al download dell’aggiornamento OTA direttamente dal dispositivo.

Con un cambiamento introdotto in iOS 16.4, Apple ha reso l’installazione delle Beta private più facile per gli sviluppatori registrati e più difficile per quelli che non lo sono.

Gli sviluppatori registrati avranno la possibilità di abilitare le Beta direttamente nelle Impostazioni. Apple abilita automaticamente questa impostazione per i dispositivi con profili beta installati, a condizione che il dispositivo sia connesso a iCloud con lo stesso Apple ID utilizzato per iscriversi all’Apple Developer Program.

“A partire da iOS e iPadOS 16.4 beta, i membri dell’Apple Developer Program vedranno una nuova opzione per abilitare le beta per sviluppatori direttamente da Aggiornamento software nelle Impostazioni. Questa nuova opzione verrà attivata automaticamente sui dispositivi già iscritti al programma che si aggiornano all’ultima release beta. Per visualizzare questa opzione nelle Impostazioni, l’iPhone o l’iPad deve essere connesso con lo stesso ID Apple utilizzato per iscriversi all’Apple Developer Program. Nelle future versioni di iOS e iPadOS, questa nuova impostazione sarà il modo per abilitare le beta degli sviluppatori e i profili di configurazione non garantiranno più l’accesso” scrive l’azienda di Cupertino.

Se disponete di tale profilo e volete procedere all’installazione, la procedura è molto semplice ma può essere rischiosa, alla fine dei conti iOS 17 è un sistema operativo ancora in pieno sviluppo e le applicazioni che più amate potrebbero riscontrare problemi o non funzionare affatto. Per questo motivo vi consigliamo di effettuare un backup completo del vostro dispositivo prima di procedere!

Come scaricare iOS 17 Beta

Per scaricare iOS 17 Beta sul vostro iPhone non avrete bisogno nemmeno di un PC o un Mac, vi basterà il vostro amato smartphone:

Aprite l’app Impostazioni sull’iPhone

sull’iPhone Toccate Generali -> Aggiornamento software

-> Toccate il nuovo pulsante Aggiornamenti beta che apparirà automaticamente se disponete di un Apple ID adeguato

che apparirà automaticamente se disponete di un Apple ID adeguato Scegliere la voce Beta per sviluppatori

Da qui vi basterà cercare normalmente la presenza di un aggiornamento OTA come siete sempre stati abituati negli anni ed Apple vi recapiterà la Beta. Una volta scaricato l’aggiornamento lo smartphone dovrà essere riavviato, dopo di che potrete godere di tutte le novità annunciate da Apple sul vostro iPhone in attesa della versione definitiva del sistema operativo in arrivo il prossimo autunno!