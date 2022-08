Alcuni giorni fa, Samsung ha annunciato la disponibilità in Beta della prossima versione del proprio software per smartphone. L’interfaccia One UI 5.0 basata su Android 13 al momento è disponibile ufficialmente solo per una manciata di dispositivi tra cui i nuovi flagship della serie Galaxy S22 ma, se siete interessati a provare in anticipo le novità e siete degli utenti avventurosi, l’installazione dell’aggiornamento non è affatto complicata. Ecco come fare!

Prima di installare la beta è consigliabile procedere al backup dei propri dati tramite Smart Switch; il software che andremo a installare, infatti, è ancora acerbo, e la possibilità di riscontrare problemi non è remota, anche se nella nostra prima prova non abbiamo incontrato problemi invalidanti per l’utilizzo quotidiano.

Il più grande blocco presente è la mancanza di validazione del sistema di sicurezza Google conosciuto con il nome di Safety Net. Lo smartphone di conseguenza non può essere impostato per i pagamenti contactless tramite Google Wallet o Samsung Wallet, inoltre alcune app bancarie potrebbero non funzionare, i servizi di streaming potrebbero inviare solamente un flusso video a bassa risoluzione e alcuni giochi (come Pokémon Go) potrebbero rifiutarsi di partire identificando lo smartphone con firmware “non originale” e quindi non sicuro.

Installare One UI 5.0 con metodo ufficiale

One UI 5.0 non è ancora disponibile nel nostro Paese, almeno alla data in cui scriviamo. Se leggete questo articolo a qualche settimana di distanza, però, potreste provare a seguire la procedura che segue e constatare se funziona. La beta, per il momento, è disponibile solo in Germania, ma a breve approderà anche in Cina, Corea del Sud, India, Polonia, Regno Unito e Stati Uniti.

La prima cosa da fare per installare la beta di One UI 5.0 è diventare Beta Tester. Si diventa Beta Tester accedendo all’app Samsung Members (disponibile sul Play Store) e scegliendo la voce Registration for One UI Beta Program. In seguito, occorre recarsi in Impostazioni > Aggiornamenti Software e fare tap su Scarica e installa per avviare l’installazione.

Pro: Contro: L’aggiornamento è gestito da Samsung come qualsiasi normale OTA

Potrete partecipare alla discussione ufficiale sulla community di Samsung Members

Riceverete i vari aggiornamenti della Beta dalle Impostazioni L’accesso è limitato solo ad alcuni Paesi

Come installare One UI 5.0 manualmente?

Se la versione Beta ufficiale non è ancora arrivata nel nostro Paese al momento della scrittura di questo articolo, non disperate! Esiste infatti un metodo alternativo che vi permetterà di installare il nuovo aggiornamento sul vostro smartphone in modo abbastanza rapido e veloce, il tutto senza nemmeno avvicinarvi al PC ma seguendo la procedura qui descritta dal dispositivo stesso!

Per prima cosa dovete verificare di avere tra le mani un modello di Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22 Plus o Samsung Galaxy S22 Ultra compatibile, ovvero con i rispettivi numeri di modello SM-G901B, SM-G906B o SM-G908B e dotati di chip Exynos. Esiste una procedura anche per i modelli Snapdragon ma non ce ne occuperemo in questa guida in quanto non ufficialmente venduti in Italia. Dopo di che bisogna verificare di aver installato le ultime patch di sicurezza Android disponibili (quelle di Agosto 2022), software che ha il numero di build della One UI che termina con “AVG6”.

Scaricate sul telefono il file contenente il firmware desiderato:

Scaricate l’applicazione Alliance Shield X dal Google Play Store e registratevi al servizio. Una volta creato un account, utilizzatelo per eseguire il login e completate la configurazione iniziale dell’app. Verrà richiesta l’autorizzazione per l’amministrazione dello smartphone e l’accesso a Samsung Knox, accettatele entrambe. Niente paura questo ci servirà solo per iniziare il processo di aggiornamento, poi potrete tranquillamente rimuovere tutti i permessi e disinstallare quest’app dal vostro Galaxy.

Ora rinominate il firmware scaricato in “update.zip” (modificando quindi anche l’estensione del file da .bin a .zip mi raccomando) e spostate il file nella cartella principale della memoria interna “/storage/emulated/0“. Questo passaggio lo potete fare direttamente dall’applicazione Archivio dello smartphone, sia utilizzando un PC se vi sentite più sicuri.

Aprite nuovamente Alliance Shield X e scegliete la voce App Manager. Cercate utilizzando il campo di testo in alto “Software Update” e selezionate il risultato con l’icona viola/bianca.

Andate nel menu Activities e cercate “com.idm.fotaagent.enabler.ui.admin.main.AdminMainActivity“. Toccate l’attività per aprire un menu a tendina, da li selezionate Open.

Si aprirà un menu dedicato all’aggiornamento dello smartphone. Scegliete la voce Sideload e se avete seguito la procedura nel modo corretto dovrebbe mostrarvi il file update.zip preparato in precedenza. Selezionatelo per iniziare il processo di aggiornamento.

Lo smartphone si riavvierà e il processo di update vero e proprio richiederà diverso tempo, non preoccupatevi se vi sembra che la percentuale di avanzamento si sia bloccata. È molto importante non riavviare lo smartphone durante l’aggiornamento per evitare di renderlo inutilizzabile. Al termine dell’installazione il vostro Galaxy S22 si riavvierà e potrete godervi la prima Beta della One UI 5.0 e Android 13.

Pro: Contro: Non serve risiedere nei Paesi nei quali è stato aperto il programma Beta Non potrete partecipare alla discussione ufficiale sulla community di Samsung Members

Non riceverete i vari aggiornamenti della Beta dalle Impostazioni ma andranno installati manualmente

È possibile uscire dalla Beta e tornare ad Android 12 / One UI 4.1?

Effettuare il downgrade è sempre possibile, nel caso si trovasse la beta poco stabile o si cambiasse idea.

Se avete utilizzato il metodo di installazione ufficiale, da Samsung Members in Impostazioni occorre selezionare la voce One UI Beta Program e dalla schermata che si apre scegliere l’apposita opzione per uscire dal programma beta. In seguito, basterà collegare lo smartphone al computer e usare Smart Switch per effettuare il downgrade vero e proprio.

Nel caso si sia utilizzato il metodo manuale, collegando lo smartphone a Smart Switch sarà possibile eseguire il ripristino del software originale.