Recentemente Meta, l’azienda precedentemente conosciuta come Facebook Inc. e a capo dell’omonimo social network ma anche di Instagram, WhatsApp e Oculus, ha annunciato la possibilità di poter inserire i pronomi con la quale si vuole essere indicati nella piattaforma dedicata a foto e video. Si tratta solo di uno dei piccoli passi necessari a rendere le piattaforme social più inclusive per tutti gli utenti.

Se fino ad ora era infatti necessario inserire i pronomi nella propria Bio rubando caratteri preziosi ai soli 150 consentiti nella descrizione del profilo, adesso Instagram ha messo a disposizione un apposito campo per poter aggiungere queste informazioni personali. Vediamo insieme come fare.

Indice

Quali pronomi si possono scegliere su Instagram?

Su Instagram, sul proprio profilo personale, è possibile aggiungere fino a quattro diversi pronomi per cercare di rappresentare al meglio la propria identità di genere.

Iniziando a digitare la prima lettera nell’apposito campo di testo (vedremo come arrivarci tra un attimo) verranno suggeriti i seguenti risultati:

He

Him

His

She

Her

Hers

They

Them

Theirs

Thon

Thons

Fae

Faer

Ey

Em

Eir

Ne

Nem

Nir

Ve

Ver

Vis

Ze

Hir

Zir

Xe

Xem

Xyr

Come chiedere un pronome personalizzato a Instagram

Nel caso non ci si sentisse rappresentati dalle opzioni attualmente disponibili, è sempre possibile mandare una richiesta direttamente all’azienda per l’inserimento di un pronome specifico nel proprio profilo. Come fare?

In realtà l’invio di una richiesta ad Instagram per l’inserimento di un pronome è molto semplice:

Vi basterà recarvi nel sito dedicato all’assistenza in cui l’azienda ha pubblicato un apposito form

Compilate i campi relativi ai pronomi desiderati e al vostro @username

e al vostro Inviate la richiesta

Sarà poi necessario attendere che l’assistenza di Instagram revisioni la vostra richiesta, accetti di apportare i cambiamenti desiderati al profilo e agisca di conseguenza.

Chi può vedere i pronomi su Instagram?

Una volta impostati uno o più pronomi personalizzati, essi saranno visualizzati accanto al nome nella pagina dedicata al vostro profilo utente. L’impostazione predefinita permette a tutti i visitatori di poter vedere pubblicamente questa informazione personale, tuttavia Instagram ha pensato anche ad una diversa modalità di visualizzazione.

Dall’apposita pagina della modifica del profilo sarà infatti possibile attivare l’opzione che rende visibili i pronomi solamente ai propri follower. Ci aspettiamo che vengano aggiunte nuove opzioni dedicate alla privacy, ad esempio rendere i pronomi visibili solo ai profili seguiti.

Come mettere i pronomi su Instagram dall’app Android

L’inserimento dei pronomi dall’applicazione Android di Instagram è molto facile e veloce. Sarà necessario seguire queste brevi istruzioni:

Verificate che l’app di Instagram sia aggiornata dal Google Play Store

Aprite l’app di Instagram e, se necessario, effettuate il login

Toccate la vostra foto profilo in basso a destra

in basso a destra Toccate Modifica profilo

Sotto il vostro Nome e Nome utente è presente un campo di testo in cui inserire i pronomi

Iniziate a digitare il pronome e poi sceglietelo dalla lista dei suggeriti

Toccate la spunta in alto a destra una volta per confermare e poi di nuovo per salvare le modifiche al profilo

Nel caso non sia visibile la voce dedicata ai pronomi nella pagina relativa alla modifica del profilo, recatevi in Impostazioni > Account > Lingua all’interno dell’app di Instagram. Da qui scegliete la lingua inglese e riavviate lo smartphone (o semplicemente forzate la chiusura dell’app dalle Impostazioni dello smartphone). Una volta impostati i pronomi è possibile ritornare alla lingua italiana e il vostro profilo manterrà i pronomi scelti.

Come mettere i pronomi su Instagram dall’app iOS

Inserire i pronomi dall’applicazione iOS, sistema operativo che Apple ha sviluppato per i propri iPhone, è altrettanto semplice. Vi basterà seguire questi semplici passi:

Verificate che l’app di Instagram sia aggiornata dall’Apple App Store

Aprite l’app di Instagram e, se necessario, effettuate il login

Toccate la vostra foto profilo in basso a destra

in basso a destra Toccate Modifica profilo

Sotto il vostro Nome e Nome utente è presente un campo di testo in cui inserire i pronomi

Iniziate a digitare il pronome e poi sceglietelo dalla lista dei suggeriti

Toccate la spunta in alto a destra una volta per confermare e poi di nuovo per salvare le modifiche al profilo

Nel caso non sia visibile la voce dedicata ai pronomi nella pagina relativa alla modifica del profilo, recatevi in Impostazioni > Account > Lingua all’interno dell’app di Instagram. Da qui scegliete la lingua inglese e riavviate lo smartphone. Una volta impostati i pronomi è possibile ritornare alla lingua italiana e il vostro profilo manterrà i pronomi scelti.

Come mettere i pronomi su Instagram da PC

Al momento, sia che si utilizzi il sito web, sia che ci si affidi all’applicazione Windows 10/Windows 11 di Instagram, non è possibile inserire i pronomi utilizzando un PC. Nel caso si stia utilizzando una versione di Windows 11 con accesso alle applicazioni Android o un Chromebook, è possibile scaricare l’app social dedicata agli smartphone con sistema operativo Google ed effettuare la modifica da lì seguendo le istruzioni qui sopra.